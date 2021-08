CC, caccia con l’elicottero ai motociclisti che fanno cross abusivo nei boschi

Due sanzionati. Appello ai residenti delle zone prossime a quelle boschive: «Segnalare tempestivamente avvistamenti e passaggi»

A seguito di numerosi esposti pervenuti alla Compagnia di Sampierdarena, che lamentavano il passaggio frequente e incontrollato di motocicli di grossa cilindrata (per lo più, moto da cross e trial) nelle zone del Passo della Bocchetta e del Passo dei Giovi, i carabinieri hanno eseguito numerose verifiche e diversi posti controllo “improvvisati” lungo quei crocevia boschivi e quelle aree protette identificando circa una trentina di persone (tra cui escursionisti, passanti e ciclisti regolari) e riuscendo a sorprendere due motociclisti “abusivi” prontamente fermati e sottoposti a sanzione per violazione delle norme al codice della Strada e delle disposizioni regionali che regolano il traffico delle aree boschive (art. 11-12 L. R. 24/2009, destinata alla protezione delle strade bianche, utili per le economie rurali, e degli escursionisti, la cui incolumità viene spesso messa in pericolo dal passaggio incontrollato di moto fuoristrada).

I Carabinieri si sono avvalsi sia del supporto aereo di un velivolo del 15° Nucleo Elicotteri CC di Albenga che del qualificato contributo specialistico dei Carabinieri Forestali. Tale peculiare servizio si inquadra nella più ampia campagna nazionale avviata dall’Arma dei Carabinieri di tutela del patrimonio boschivo e forestale nazionale – che anche in Liguria esprime un’abbondante ricchezza di specie di flora e fauna, alcune anche protette, da monitorare continuamente e sottoporre a salvaguardia – verrà ripetuto periodicamente anche nelle prossime settimane. Al riguardo, il Comando Provinciale di Genova invita tutti i residenti delle zone montane e boschive interessate al deprecabile fenomeno dell’attraversamento “selvaggio” dei sentieri e delle aree protette da parte appunto di motociclisti, a segnalare tempestivamente avvistamenti e passaggi irregolari alla più vicina Stazione Carabinieri Territoriale ovvero Forestale al fine di poter predisporre quanto prima mirati e specifici servizi di contrasto.

