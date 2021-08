Ruba un paio di scarpe in via XX e ferisce con un coccio la guardia che lo insegue

È successo ieri sera all’ora di chiusura del negozio. Il sorvegliante del negozio ha inseguito il malvivente che ha spaccato una bottiglia e lo ha ferito proprio davanti al presidio della Polizia davanti alla Regione. I poliziotti hanno immediatamente fermato il ladro violento

Un giovane di circa 25 anni ha approfittato degli ultimi minuti di apertura del negozio per sottrarre un paio di scarpe e scappare in via XX Settembre, in direzione di De Ferrari. Al suo inseguimento si è lanciato il guardiano dell’attività che lo ha raggiunto nella piazza, proprio davanti al presidio della Polizia. Il malvivente ha spaccato una bottiglia e con un coccio di vetro si è scagliato contro il sorvegliante, ferendolo a un braccio. Immediato l’intervento dei poliziotti che hanno raggiunto e agguantato il ladro violento. Sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 (l’ambulanza della Croce Blu di Castelletto) che hanno trasportato all’ospedale il guardiano ferito. Per fortuna, la ferita non è grave.

