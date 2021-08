I contenitori si trovavano sopra altri nell’area Psa di San Benigno. Ancora da stabilire le cause di quanto è successo

È successo vero le 5.30, quando, in fase di scarico di una nave, i due teu sono rimasti in bilico. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per metterli in sicurezza ed evitarne la caduta, con le relative conseguenze. Non sono segnalati infortunati.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...