Startup di IIT, tecnologia per studiare il cervello per diagnostica, terapia e cure farmacologiche

Il flusso di dati cerebrali catturato da questi dispositivi ad altissima risoluzione potrà essere acquisito ed analizzato ed offrirà un accesso completamente nuovo per studiare i principi del funzionamento e delle patologie del cervello e nuove opportunità per lo sviluppo di dispositivi medici bio-elettronici per la diagnosi e la terapia di malattie come epilessia, alzheimer e parkinson. Inoltre consentirà la creazione di interfacce neurali uomo-macchina di ultima generazione per controllare dispostivi elettronici o robotici come protesi di arti inferiori, superiori o esoscheletri

La start-up IIT, che ha stabilito la propria sede a Genova, grazie ad un finanziamento privato di 2 milioni di euro porterà sul mercato entro la fine del 2021 SiNAPS, una tecnologia innovativa per lo studio del cervello

SiNAPS è una tecnologia che consente di “ascoltare” il cervello e studiarne il funzionamento con una accuratezza irraggiungibile fino ad oggi con applicazioni nel campo delle malattie legate al sistema nervoso e per la creazione di interfacce neurali uomo-macchina

Dalla ricerca del team Microtechnology for Neuroelectronics dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), guidato da Luca Berdondini, è nata Corticale Srl, la start-up IIT operante nel settore della neuroelettronica, che fornirà gli strumenti per “ascoltare” il cervello come mai è stato fatto prima. La neonata azienda, che ha aperto la sua sede a Genova, ha iniziato l’attività grazie al finanziamento di 2 milioni di euro di Giuseppe Santella, imprenditore e top manager con trentennale esperienza in numerose aziende, che entra a far parte della start-up in qualità di co-fondatore e presidente.

Il primo obiettivo di Corticale sarà di portare sul mercato la tecnologia SiNAPS (Simultaneous Neural Recording Active Pixel Sensor technology) che fornisce nuove opportunità per lo studio del funzionamento del cervello con applicazioni in campo diagnostico, terapeutico e farmacologico. SiNAPS è una tecnologia che si rivolgerà inizialmente alle aziende leader nel campo della neuroelettronica e ai centri di ricerca a livello mondiale e sarà disponibile entro fine 2021. Successivamente, nei prossimi anni, sarà accessibile anche al comparto clinico ed ospedaliero per casi di studio specifici, così da portare SiNAPS a vantaggio del maggior numero di pazienti possibile.

Il team della startup è composto dal co-fondatore finanziatore Giuseppe Santella (imprenditore e manager – presidente e amministratore delegato), dai tre soci co-fondatori tecnologici Fabio Boi (ingegnere robotico – direttore Tecnologico – CTO), Gian nicola Angotzi (ingegnere elettronico – direttore scientifico – CSO) e Luca Berdondini (ingegnere in microtecnologia applicata alle neuroscienze – consulente scientifico). Il team ha già reclutato i suoi primi collaboratori per lo sviluppo della linea produttiva, la divisione di R&D e per l’amministrazione e offrirà diverse opportunità di lavoro già a partire dal prossimo anno.

La tecnologia sviluppata dai laboratori IIT e ora portata sul mercato da Corticale (SiNAPS) permette di realizzare dispositivi impiantabili dotati di migliaia di sensori neurali e grandi quanto un capello. Ogni dispositivo consente di registrare (“ascoltare”) l’attività bioelettrica di un numero incredibilmente elevato di neuroni in diversi circuiti cerebrali.

«Possiamo pensare a SiNAPS come un nuovo modo di osservare il funzionamento del cervello che ne rivoluziona lo studio ampliando di molto le nostre capacità di comprensione di questo organo ancora in parte da esplorare» – spiega Luca Berdondini, responsabile del team IIT Microtechnology for Neuroelectronics e consulente scientifico di Corticale e continua – «È di fatto un salto in avanti tecnologico che cambia le carte in tavola e apre nuove prospettive offrendoci un grado definizione dei meccanismi di comunicazione tra le cellule nervose senza precedenti. Un po’ come quando siamo passati dai sistemi analogici a digitali o dagli schermi a tubo catodico a quelli ultra piatti e full HD» conclude Berdondini.

«Negli ultimi anni la ricerca nel campo delle interfacce neurali ha ricevuto grandi attenzioni, anche mediatiche, basti pensare a Neuralink, l’azienda fondata da Elon Musk che sta lavorando proprio in quella direzione anche se talvolta con obiettivi diversi dai nostri. Corticale infatti si focalizzerà esclusivamente sulle applicazioni cliniche di tali strumenti al fine di poter migliorare la vita di milioni di pazienti che soffrono di malattie legate al sistema nervoso» commenta Fabio Boi, ricercatore IIT e Direttore Tecnologico di Corticale «In passato ci siamo confrontati con l’azienda di Musk verificando come le interfacce neurali sviluppatie in IIT non solo fossero allo stato dell’arte ma addirittura dessero la possibilità di poter ascoltare il cervello in maniera estramente piu raffinata di quanto oggi faccia la stessa Neuralink». Conclude Boi.

«Corticale è la terza startup nata dalla ricerca IIT in soli sei mesi. Tutte le tre nuove aziende hanno attratto importanti capitali e competenze ed hanno il focus sulle scienze della vita; questo dimostra la qualità della ricerca di IIT in questo campo e» commenta Matteo Bonfanti Direttore del Technology Transfer IIT «Con un totale di oltre 8 milioni di investimenti privati sulle nostre tecnologie ci riferiamo ai primi sei mesi del 2021 come al “semestre d’oro delle startup” e non abbiamo intenzione di fermarci» conclude Bonfanti.

Corticale prevede di raggiungere il break-even nel giro dei prossimi tre anni, durante i quali svilupperà un portfolio di nuove tecnologie nel campo delle neuroscienze che saranno al centro di strumentazioni per diagnosi, monitoraggio e terapia del prossimo futuro ad esclusivo beneficio dei pazienti.

