App “La mia Liguria”, 700 mila visualizzazioni uniche di punti di interesse in 13 mesi

Turismo, 3,7 milioni il numero di consultazioni alla sezione “Proposte per te”

“La mia Liguria”, la app turistica di Regione Liguria creata per poter fruire al meglio delle opportunità che offre il nostro territorio, le bellezze da vedere, gli eventi, i ristoranti, gli hotel e le attività. Secondo i dati forniti da Liguria Digitale, da giugno 2020 ad oggi ammontano a 700 mila il numero delle visualizzazioni uniche dei punti di interesse, a 3,7 milioni il numero di consultazioni alla sezione “Proposte per te”, a 25 mila i punti di interesse caricati e a 2600 il numero di eventi caricati.

«È uno strumento utile non solo al servizio dei turisti ma anche dei cittadini liguri, e vedo con piacere che sta ottenendo numeri importanti – sottolinea l’assessore al turismo Gianni Berrino – Numeri che devono crescere ancora, facendo conoscere la app sempre di più sia agli operatori del settore sia ai turisti che soggiornano in Liguria. Ringrazio Liguria Digitale per l’impegno profuso nella sua ristrutturazione e per farla vivere aggiornandola quotidianamente di contenuti interessanti e di qualità».

