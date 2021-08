Luminosa Bogliolo, da Albenga a Tokio: nuovo record italiano dei 100 ostacoli

La 25enne atleta ingauna in 12′ ’75 batte il primato stabilito da Veronica Borsi che resisteva dal 2013. Toti invita in Liguria il primatista Marcell Jacobs che ha portato l’oro all’Italia

Nonostante il nuovo record italiano, Luminosa Bogliolo non è riuscita a conquistare la qualificazione alla finale.

«Dopo lo straordinario trionfo di oggi nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokio, aspettiamo Marcell Jacobs in Liguria, per festeggiare con lui questa storica medaglia d’oro». L’invito al neo campione olimpico dei 100 metri, l’uomo più veloce del mondo, arriva dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che riprende le parole che lo stesso Jacobs aveva pronunciato quando, nel maggio scorso, aveva stabilito il record italiano al Meeting di Savona. Alle parole del governatore si uniscono anche l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro e Silvia Salis, genovese, vicepresidente vicario del Coni e anche lei atleta olimpica.

«È un traguardo incredibile – dice Toti -, mai raggiunto da un italiano prima di oggi nella storia delle Olimpiadi. Ed è un risultato che è anche un po’ ligure, perché in qualche modo proprio da Savona e da quel record è iniziata la sua scalata a questo alloro, il più importante di una intera carriera».

