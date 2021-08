Costa Crociere cerca 120 figure da assumere. Recruiting day, l’1 e il 2 settembre

Le figure ricercare: aiuti cuoco, animatori adulti, animatori bambini e ragazzi, bambinaie, casaro, casinò dealer (croupier), fotografi, receptionist, istruttori sportivi, pasticceri, addetti alle escursioni

Le navi stanno rientrando in servizio dopo le restrizioni legate al Covid e hanno bisogno di personale. Quattro sono già in servizio e da fine settembre torneranno anche le altre ad accogliere i passeggeri. Per questo Costa Crociere, per trovare candidati, lancia due recruiting day, fissati per l’1 e il 2 settembre. Sono richiesti buona conoscenza dell’Inglese e precedenti esperienze.

Per partecipare ci si può iscrivere al link http://bit.ly/LT-CostaOnline allegando il curriculum vitae.

Ci sarà una prima selezione e chi la supererà sarà invitato a un video colloquio con test linguistici. Si arriverà così ai recruiting day.

