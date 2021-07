Piciocchi: «Il Comune comprerà il Teatro Nazionale di Molassana»

Trattativa con i proprietari. L’obiettivo è quello di «avviare, insieme alle associazioni dei cittadini e al Municipio, un ambizioso progetto di recupero»

Ieri l’assessore ai Lavori pubblici del Comune, nel Municipio Media Valbisagno, ha spiegato di aver avviato la trattativa con la proprietà e di essere confidente.

«L’obiettivo che mi sono prefissato è chiarissimo: acquisirlo al patrimonio del Comune per avviare, insieme alle Associazioni dei cittadini e al Municipio, un ambizioso progetto di recupero – ha poi scritto sui social -.Si tratta di un immobile abbandonato da oltre cinquant’anni che potrebbe diventare l’epicentro di una proposta culturale dell’alta Val Bisagno. Sto trattando con la proprietà e sono estremamente confidente che presto ci potranno essere novità molto positive.Di tutto questo abbiamo parlato nel pomeriggio di oggi in un partecipato incontro pubblico. Ringrazio tutti gli intervenuti perché mi pare davvero ci siano le condizioni per fare, tutti insieme, un ottimo lavoro. Io ci credo!».

