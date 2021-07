Incidente in A7: auto prende fuoco. Autostrada bloccata tra Bolzaneto e Busalla

Traffico Bloccato tra Genova Bolzaneto e Busalla per incidente. La coda è, per ora, di 3 km

Sulla A7 Serravalle – Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano il traffico è bloccato con 3 km di coda in aumento. A seguito di una vettura che ha preso fuoco al km 121+600 ora spenta tra la corsia di emergenza e marcia.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

In A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

In A12: coda di 1 km tra Chiavari e Lavagna per Ripristino incidente.

In A26: coda di 2 km tra Masone e Ovada per lavori.

Articolo in aggiornamento

Foto di Michele dalla A7

