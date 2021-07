Sabato 31 luglio la 9ª edizione della “Grande Crono di Genova”

La gara a cronometro, organizzata dalla A.S.D. Polizia Locale Genova e valida per il Campionato Nazionale ACSI, si disputerà tra le ore 18.00 e le 22.00 sull’ormai noto circuito cittadino di via Adamoli ed impegnerà gli atleti in modo individuale, a coppie ed a squadre, con suddivisione nelle varie categorie (maschile, femminile, misto ecc.); sono previste in totale circa 300 partenze

Sabato 31 luglio 2021 torna, nel capoluogo ligure, il ciclismo su strada con la “Grande Crono di Genova”, giunta alla sua 9° edizione

Saranno presenti atleti provenienti da tutta Italia e tra questi, pronti ai nastri di partenza, vedremo 3 campioni Nazionali (sia di Federazione che UISP), nonchè la campionessa Nazionale paraolimpica di Federazione.

Le strade interessate dalla manifestazione, e quindi chiuse al traffico sia veicolare che pedonale, saranno: la carreggiata ponente di via Adamoli e di via Pedullà, nel tratto compreso fra il ponte Fleming ed il ponte Green (questi ultimo non verranno interessati dalle chiusure); al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione verranno impiegati, oltre al personale della Polizia Locale, 15 volontari di protezione civile e 4 motostaffettisti.

Subirà inoltre una deviazione di percorso la linea AMT I15 diretta a Fontanegli.

