Informazioni turistiche su mezzi elettrici per assistere i visitatori dove serve

Entrano in servizio i nuovi punti di Informazione e accoglienza turistica-Iat itineranti. Due mezzi al 100% elettrici e brandizzati: lo skyline di Genova, dai colori vivaci, è posto sulle fiancate delle nuove auto del Comune di Genova rendendo immediatamente riconoscibili i veicoli al turista

«I nuovi mezzi green nascono nell’ottica client-oriented per rispondere al meglio alle richieste del turista – spiega l’assessore allo Sviluppo economico turistico e marketing territoriale Laura Gaggero – porteranno le informazioni turistiche in prossimità dei principali eventi e punti di attrazione della città, consentendo un’offerta capillare e diffusa su tutto il territorio, promuovendo la nostra città, le sue attrattive e il suo patrimonio su tutto il territorio».

Gli Iat mobili avevano fatto il proprio debutto durante la vetrina internazionale dell’Ocean Race Europe, nell’area del Porto Antico.

Gli Iat mobili si aggiungono al The Green hub, uno spazio studiato per la ricezione turistica che per tutta l’estate 2021 sarà presente al Porto Antico, vicino al nuovo ufficio di informazione e accoglienza turistica collocato presso le biglietterie dell’Acquario.

Il Green Hub ha lo scopo di promuovere la mobilità sostenibile, nella sua declinazione turistica. Le aziende che operano nel settore, grazie al supporto del Comune di Genova, avranno la possibilità di promuovere esperienze e visite di Genova utilizzando mezzi elettrici e non inquinanti, quali: i risciò elettrici, le biciclette elettriche, segway, oltre a walking tour nel Centro Storico effettuate da guide professioniste.

