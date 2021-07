Incidente in A7, chiuso il tratto tra Vignole e Serravalle. Fotogallery

A seguito dell’incidente una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia

Alle ore 11:30 circa sull’autostrada A7 Serravalle – Genova è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vignole e Serravalle in direzione Milano a seguito di un incidente autonomo di un mezzo pesante al km 87,5 che ribaltandosi ha ostruito completamente la carreggiata

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Vignole.

Ai soli veicoli leggeri diretti verso Milano, dopo l’uscita a Vignole, Autostrade consiglia di percorrere la SP 35 dei Giovi per poi rientrare in autostrada a Serravalle.

Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Milano, si consiglia di seguire il percorso A26 – D26 e A7.

