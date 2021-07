Al rave party con la ketamina, due ventenni segnalati alla Prefettura

Erano partiti da Cremona per partecipare a una festa “no limits” nella zona di Rovegno

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montebruno, nell’ambito del dispositivo di vigilanza fissa nella località Pietranera, sita nel Comune di Rovegno, coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Chiavari, a margine di un rave party fermava per un controllo due ventenni, entrambi abitante in provincia di Cremona con pregiudizi di polizia anche per reati inerenti la legge sugli stupefacenti che venivano perquisiti e trovati in possesso di alcune dosi di “ketamina” e una modesta quantità di foglie essiccate di cannabis. I cremonesi sono stati segnalati alla Prefettura di Genova per “illecita detenzione di stupefacenti per uso personale”.

