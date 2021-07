Flc Cgil, all’attacco dell’IIT, denuncia: «Impedisce assemblea sindacale»

Il sindacato: «Entro settembre dovranno svolgersi le elezioni dei delegati sindacali e Flc Cgil terrà sotto stretto monitoraggio la procedura, denunciando in ogni sede opportuna ulteriori ritardi»

«Si svolgerà questa settimana a Genova il convegno dal titolo “Visioni del futuro. Intelligenza artificiale e robotica: dialogo fra scienza e società” organizzato dall’Istituto Italiano di Tecnologia – spiegano alla Flc Cgil Liguria -. Oltre al dialogo tra scienza e società, sarebbe opportuno che i rappresentanti dell’IIT dialogassero anche con il sindacato. Ad oggi, un rapporto reale e una relazione sindacale moderna, degna di questo nome, è assente».

«In questi anni di presenza dell’IIT, Flc, la categoria della Cgil che tutela i lavoratori della conoscenza, nonostante la resistenza dell’Istituto ha più volte cercato di instaurare corrette relazioni sindacali – continuano al sindacato -. Oggi l’Azienda è arrivata a negarle e ha impedito un’assemblea sindacale del personale rimandando a dopo l’estate l’elezione dei Rappresentanti sindacali. Si tratta di un fatto molto grave per un istituto che al netto dei ricercatori occupa circa 500 dipendenti tra amministrativi e tecnici, sparsi nelle 11 sedi a livello nazionale, la maggioranza presenti nella sede genovese. Il fatto è ancor più grave in quanto si tratta di uno dei più importanti enti di ricerca in Italia, finanziato in larga misura dallo Stato».

