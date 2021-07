Escursione per camminatori e bikers, poi tutti a guardare le stelle

L’Osservatorio Astronomico di Genova (OAG) e Montegazzo Outdoor asd invitano ad una serata speciale aperta a tutti, patrocinata dal Municipio VI – Genova Medio Ponente per l’iniziativa “Ricominciamo insieme”

Appuntamento venerdì 30 luglio al Circolo S.M. della Costa di Sestri Ponente ore 19.00 per i camminatori, 19.30 per i bikers.

Escursione con le guide ambientali fino al Santuario della Madonna del Gazzo e suggestivo rientro al crepuscolo passando dall’osservatorio astronomico che sarà aperto, per l’occasione, a tutti i partecipanti che avranno l’occasione di osservare pianeti e cielo profondo attraverso i telescopi e ascoltare i divulgatori pronti a rispondere a tutte le vostre domande.

Ritrovo conclusivo per tutti al circolo della Costa per un momento di convivialità nell’ampio spazio aperto dove verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti all’iniziativa

Prenotazioni al sito oagenova.it sezione e eventi

