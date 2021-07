Martedì 27 luglio Paolo Bonfanti sul palco di Piazza delle Feste al Porto Antico

Il genovese Paolo Bonfanti, frontman della chitarra acustica, propone un viaggio proiettato all’interno di atmosfere blues e soul grazie al suo ultimo album “Elastic blues”. Lo spettacolo, creato nel 2020 in occasione del suo sessantesimo compleanno, attraversa le tappe più importanti dei suoi 35 anni di carriera, celebrando i successi dagli anni ’80 a oggi e gli incontri più stimolanti che hanno segnato il suo percorso musicale

Sostenuto dalla sua collaudata band con Alessandro Pelle alla batteria, Nicola Bruno al basso e Roberto Bongianino alla fisarmonica e da una poderosa sezione fiati, Bonfanti ci presenta un universo musicale che apre prospettive con angolature diverse, dove blues, rock, folk, funk e persino jazz si fondono per creare sinergie suggestive. Un live dinamico e coinvolgente con tanti ospiti e special guest d’eccezione.

Nel suo lunghissimo curriculum, dopo gli studi di pianoforte e armonia e gli inizi nel 1975, ci sono Armando Corsi e Beppe Gambetta, con il quale ha condiviso molte delle sue tappe professionali, i Big Fat Mama, uno dei più importanti gruppi della scena rock-blues italiana, i Downtown, i concittadini Red Wine, una delle realtà più importanti in Europa per quanto riguarda il bluegrass. La carriera solista inizia invece nel 1990 e fino ad oggi sono stati prodotti, a partire dall’iniziale “On My Backdoor Someday”, ben undici album, che gli hanno permesso di partecipare nel 1994, unico artista italiano, al “South by Southwest” di Austin, Texas e di accompagnare più volte, a partire dal 2002, con la sua band il grande Roy Rogers, virtuoso della chitarra slide, durante i suoi tour italiani. Dal 2003 fa parte anche di Slow Feet, un vero e proprio supergruppo italiano che vanta al suo interno Franz Di Cioccio e Lucio Fabbri di P.F.M. ed il bassista Reinhold Kohl. Con questa formazione ha anche pubblicato, nel 2007, un disco intitolato “Elephant Memory”. Moltissime le collaborazioni artistiche: Jono Manson, l’armonicista dei Blues Traveler John Popper, David James, bassista e cantante dei Fish Heads & Rice con cui nel 2011 ha inciso “Purple House”, album all’insegna del rhythm&blues e del soul. Ha suonato inoltre come ospite (in cd e dal vivo) tra i tanti, di Yo Yo Mundi e Zibba ed è stato produttore artistico di Fabio Treves e de La Rosa Tatuata. Con Martino Coppo, uno dei migliori mandolinisti bluegrass europei, ha pubblicato “Friend of a Friend”, con la produzione artistica di Steve Berlin “Back Home Alive”, ha suonato con i Los Lobos a luglio 2015. Nel 2018 ha partecipato ad AugustiBluus, uno dei più importanti festival europei, ad Haapsalu (Estonia).

Il concerto ha inizio alle 21, “special guest” sul palco.

Biglietti: intero € 18,00 + prevendita, ridotto € 15,00 + prevendita palcosulmarefestival.it – www.happyticket.it

Gli eventi di EstateSpettacolo 2021 fino al 25 settembre

• martedì 27 luglio: Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Paolo Bonfanti con special guest

• mercoledì 28 luglio:

o Arena del Mare – Ridere d’Agosto… ma anche prima – Drusilla Foer “Eleganzissima”

o Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Bobby Soul con special guest Pino D’Angiò in “Un concerto da StraPazzo”

o Isola delle Chiatte – Il Pianista sull’oceano rilegge Genesis, Emerson Lake & Palmer, Sakamoto, Delirium, La Coscienza di Zeno, La Maschera di Cera (Duo piano-voce Luca Scherani con Alessandro Corvaglia)

• giovedì 29 luglio: Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Giuseppe Scarpato & EraOra con special guest

• venerdì 30 luglio:

o Arena del Mare: Fiorella Mannoia

o Piazza delle Feste – Palco sul Mare Festival – Reunion

• sabato 31 luglio: Piazza delle Feste – GIMYF – Genoa International Music Youth Festival “Opera pop – Lirica raccontata ad arte”

• domenica 01 agosto: Piazza delle Feste – Ridere d’Agosto…ma anche prima – Concerto D.O.C. a favore Associazione Gigi Ghirotti

• lunedì 02 agosto: Piazza delle Feste – Pink Ribbon cover band

• martedì 03 agosto: Arena del Mare – Ritornerai – spettacolo su femminicidio + Mimose – Donne in Musica

• mercoledì 04 agosto: Arena del Mare – Andrea Pucci

• giovedì 05 agosto: Arena del Mare – Palco sul Mare Festival – Angelo Branduardi

• venerdì 06 agosto:

o Arena del Mare – Beppe Gambetta con Mark Harris

o Piazza delle Feste: Daniele De Gregori

• sabato 07 agosto:

o Arena del Mare – Giò Evan

o Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Noesis, Concerto per chitarra – Susanna Roncallo, Luca Agricola

• martedì 10 agosto:

o Arena del Mare – Ron

o Piazza delle Feste – Showtime

• mercoledì 11 agosto: Isola delle Chiatte – Love Over Bot

• giovedì 12 agosto: Arena del Mare – Shel Shapiro

• venerdì 13 agosto: Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Datteri e grattacieli – Pino Petruzzelli

• sabato 14 agosto: Arena del Mare – Enrico Ruggeri

• mercoledì 18 agosto: Arena del Mare –Loredana Bertè

• venerdì 20 agosto: Arena del Mare – Queen Mania

• domenica 22 agosto: Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Storie di sale

• Michela Gatto, Andrea Tich

• venerdì 27 agosto: Arena del Mare – Simona Molinari

• 26 – 30 agosto: Isola delle Chiatte – Sea Stories Festival – Corto Maltese – La ballata del mare salato – Igor Chierici e Luca Cicolella

• 27 agosto – 05 settembre: Piazza delle Feste – Suq Festival

• venerdì 03 settembre: Arena del Mare – Sangiovanni

• sabato 04 settembre: Arena del Mare – Balena Festival – Apparat

• lunedì 6 settembre – Arena del Mare – Balena Festival – Cachemire

• 9 – 12 settembre: Piazza delle Feste – Music Expo

• sabato 11 settembre: Isola delle Chiatte – Electropark – Alberto Brutti pres. Karu

• sabato 18 settembre: Isola delle Chiatte – Electropark – Alex Hiddell pres. Ravot

• sabato 25 settembre: Isola delle Chiatte – Electropark – Bo!led pres. Different, Us

