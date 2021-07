52enne spintona 42enne e le ruba portafoglio e cellulare. Denunciata

I Carabinieri di Maddalena hanno identificato la violenta malvivente e l’hanno denunciata. È successo in via Balbi

I Carabinieri della Stazione di Ge-Maddalena, dopo una serie di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per “rapina” una 52 enne genovese. La donna, nella tarda serata dello scorso 11 luglio, in via Balbi, dopo aver spintonato una donna genovese di 42anni facendola cadere a terra, con gesto repentino le asportava il portafoglio ed il telefono cellulare, dileguandosi nei vicoli adiacenti.

