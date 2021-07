Il centrosinistra presenta la coalizione per le amministrative

Dalle presenze segnalate si capisce quali saranno i soggetti coinvolti: Partito Democratico, Linea Condivisa, Articolo Uno, Lista Sansa, Lista Crivello, Sinistra Italiana, Partito Socialista Italiano, Europa Verde e Oltre il Giardino, circolo di studi e proposte sul lavoro sociale

La presentazione alla stampa avverrà venerdì 23 luglio 2021 alle ore 11.30 presso la Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi.

«Cambiare la città, costruire insieme un percorso per rimettere al centro i bisogni delle persone, è questo l’obiettivo delle forze sociali e di centrosinistra – recita l’invito -. Dalla cura all’emergenza sociale, passando per l’esigenza improrogabile di lavoro tutelato e di sviluppo sostenibile, fino ad arrivare alla necessità di tutelare il territorio e di rigenerare urbanisticamente e socialmente la città, ripensandone anche le articolazioni e il perimetro (quartieri, municipi, area metropolitana). Un percorso che si snoda “tra i meandri di Genova”, per guardare in modo propositivo ad una vera e propria transizione ecologica, oltre che all’implementazione di un tessuto economico e produttivo equo ed equilibrato».



Interverranno:

Simone D’Angelo – Partito Democratico

Rossella D’Acqui – Linea Condivisa

Gianluca Furfaro – Articolo Uno

Stefano Quaranta – Lista Sansa

Gianni Crivello – Lista Crivello

Andrea Foti – Sinistra Italiana

Ubaldo Santi – Partito Socialista Italiano

Sebastiano Sciortino – Europa Verde

Amedeo Gagliardi – Oltre il Giardino, circolo di studi e proposte sul lavoro sociale

Sarà presente anche il deputato di Liberi e Uguali Luca Pastorino.

