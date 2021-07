A26, A7, A10: Aspi non riduce i pedaggi per i disagi. L’Antitrust apre procedimento

Toti ia Radio 1: «Il tratto urbano dell’A10 che verrà chiuso non avrebbe più l’omologazione dal 25 agosto». Quindi dovrebbe chiudere comunque e se non si intervenisse la chiusura rischierebbe di essere anche più lunga

A marzo Aspi ha già ricevuto una sanzione da 5 milioni di euro. «La società concessionaria a marzo ha ricevuto una sanzione di 5 milioni e non ha ancora ridotto il costo del pedaggio nelle tratte con notevoli problemi di viabilità» recita una nota dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le autostrade coinvolte, oltre a quelle di competenza Aspi in Liguria, sono la A/16 nel tratto Napoli/Canosa e la A/14 nel lungo tratto Bologna/Taranto.

Stamattina, a Radio 1, il presidente della Regione Giovanni Toti ha spiegato perché siamo costretti ad accettare la chiusura della A10 in piena estate, cosa che creerà un grande danno ai traffici portuali e al turismo della riviera, oltre a un mare di disagi per genovesi e liguri. L’urgenza è quella di effettuare gli interventi nella galleria Provenzale tra i caselli di Aeroporto e Pra’, in direzione Savona dal 6 al 23 agosto.«Dal 25 agosto – ha detto Toti – il tratto autostradale urbano dell’A10 a Genova secondo il Ministero delle Infrastrutture non avrebbe più l’omologazione, quindi se non chiudessimo l’autostrada prima del 25 agosto per rimediare, saremmo costretti a chiuderla per normativa di legge. I lavori non si possono fare di notte perché sono molto invasivi».

