Centro storico, via Luccoli invasa dai topi. Abitanti esasperati

I residenti: «È da tempo una situazione insostenibile: mandrie di pantegane e selciato distrutto che è stato “tapullato” da poco con un lavoro così ” di fino” che nel giro di una settimana è di nuovo come prima»

Via Luccoli, angolo vico dell’Arancio. È Chiara, residente della zona, a segnalare la situazione. I topi brulicano, si infilano ovunque, specie nei buchi della strada, tagliano la strada ai passanti, cercano di infilarsi nei portoni. «Ci siamo già lamentati con tutti, lo hanno fatto anche gli amministratori dei palazzi – racconta Chiara -. I topi girano in pieno giorno anche in via Luccoli e nella piazzetta. Io mi chiedo perché non si possa fare un eco punto come quelli in Maddalena? Dieci giorni fa la derattizzazione, ma non è servita a nulla. Altro che recupero del centro storico. Via Luccoli è piena di negozi, passano tantissimi turisti e noi diamo questa bella immagine».

La popolazione murina va a banchettare in alcuni cassonetti della spazzatura: «A poco serve che vengano due volte al giorno a ritirarla – conclude Chiara -. È indecente».

I cittadini hanno affisso anche dei cartelli per chiedere di non depositare fuori dai cassonetti la spazzatura e per chiedere di segnalare ripetutamente alla Polizia locale, all’Amiu e all’assessorato al Centro Storico la condizione indecenti in cui i cittadini sono costretti a vivere.

