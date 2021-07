Quattro nuovi colleghi per i Vigili del fuoco della nostra Regione che potranno aiutarli come tante volte è già successo, ad esempio per la ricerca dei dispersi dopo il crollo del Ponte Morandi

A Genova arriva Ransie, 2 anni, (nella foto in copertina) condotta dal vigile del fuoco Emanuele Lena. Gli altri, Bowie, Happy e Zara, sono destinati due a Imperia e uno a Savona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...