I sindacati contro Stazioni Marittime: «Vuole precettare oltre il consentito, atteggiamento antisindacale»

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: «Ricordiamo a chi amministra la società che lo sciopero è costituzionalmente una libertà individuale di ogni lavoratore. Non pensiamo sia utile a nessuno peggiorare così le relazioni sindacali»

«In merito allo sciopero dei dipendenti della Società Stazioni Marittime proclamato per il giorno 22 luglio a seguito degli incontri tenuti in azienda nei quali è emersa l’indisponibilità della stessa a mantenere in essere le attuali contrattazioni di secondo livello che peraltro non vengono erogate come dovrebbero – scrivono i sindacati in una nota -. Questo crea un’ulteriore perdita economica ai lavoratori già in sofferenza dopo un lungo periodo di cassa integrazione. Tutto ciò è inaccettabile anche perché coincide con la ripresa dei traffici ed il conseguente aumento dei carichi di lavoro».

«Inoltre stigmatizziamo un ulteriore atteggiamento scorretto della società – spiegano le segreterie regionali e territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – che, a fronte dello sciopero del porto previsto per il giorno 19 luglio intende precettare un numero di lavoratori superiori a quelli utilizzati nella normalità. Ricordiamo a chi amministra Stazioni Marittime che lo sciopero è costituzionalmente una libertà individuale di ogni lavoratore ed il comportamento dell’azienda sconfina nell’atteggiamento antisindacale. Non pensiamo sia utile a nessuno peggiorare così le relazioni sindacali».

All’assemblea di ieri i delegati del Porto di Genova hanno definito l’organizzazione dello sciopero che lunedì 19 luglio coinvolgerà l’intero scalo per 24 ore.

Al centro della protesta le innumerevoli questioni aperte: dalla richiesta di maggior sicurezza per tutti coloro che operano nello scalo genovese, sino ad una migliore organizzazione del lavoro che tocca tutte le realtà. «Due esempi su tutti: le questioni legate all’utilizzo della Compagnia Unica da parte dei Terminalisti e l’organizzazione del lavoro presso Stazioni Marittime che sciopereranno rispettivamente anche il 28 e 22 luglio» dicono i sindacati.

