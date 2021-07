Spara proiettili a pallini dalla finestra di casa per centrare i cinghiali. Denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un genovese di 74 anni per il reato di procurato allarme e getto di cose pericolose

Gli agenti di una volante dell’UPG sono intervenuti nella Struppa dopo la segnalazione di un cittadino residente in via Raitano che aveva udito alcuni colpi d’arma da fuoco provenire da un palazzo adiacente al suo.

Quando poi i poliziotti sono arrivati il richiedente gli ha mostrato anche una foto dove si vedeva chiaramente la canna di un fucile sporgere da una finestra del palazzo di fronte.

A quel punto gli operatori, dopo aver indossato il giubbotto antiproiettile, sono entrati nell’abitazione trovando il 74enne in possesso di due carabine ad aria compressa, di libera vendita, ancora cariche.

L’uomo ha cercato di giustificare il suo gesto dichiarando di utilizzare le due carabine, poi sequestrate, per hobby sparando i pallini dalla finestra di casa sua in direzione del torrente Bisagno alla ricerca di potenziali cinghiali che girano in zona.

In copertina: foto d’archivio

