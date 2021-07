Nicolò incontra il comandante Vvf Lotito, chiarita la questione della scarpata sul Veilino

Il Vicesindaco: «Vigili del fuoco, presenti in tutte le occasioni di pericolo e sempre in prima linea e vicini ai bisogni dei cittadini»

Questa mattina il vicesindaco di Genova Massimo Nicolò è stato ricevuto nella sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco dal comandante Vincenzo Lotito.

Una cordiale chiacchierata nella quale è stata chiarita la posizione del vicesindaco e dell’amministrazione comunale sull’importante ruolo svolto dai Vigili del Fuoco nel territorio cittadino: «È stata anche l’occasione per chiarire il significato di alcune mie dichiarazioni riportate durante una seduta del consiglio comunale ad una interrogazione inerente la messa in sicurezza della scarpata soprastante il cimitero di Staglieno Veilino – spiega Massimo Nicolò -. In quella situazione non volevo in alcun modo sminuire il lavoro e l’impegno dei Vigili del fuoco, presenti in tutte le occasioni di pericolo e sempre in prima linea e vicini ai bisogni dei cittadini».

Il vicesindaco Nicolò ha rinnovato al comandante e a tutto il corpo la stima e il grande apprezzamento per il loro lavoro, sia suo personale sia del sindaco Marco Bucci e di tutta la civica amministrazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...