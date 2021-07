Fidanzato possessivo costringe fidanzata a salire sul bus, che si ferma. Denunciato

È successo in corso Buenos Aires ieri alle 15. È intervenuta la Polizia di Stato che ha denunciato il 37enne per interruzione di pubblico servizio

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un cittadino del Marocco di 37 anni pregiudicato, per interruzione di pubblico servizio, violenza privata e minacce gravi.

Gli operatori dell’UPGSP sono intervenuti su un bus dove era stata segnalata una lite passata alle vie di fatto tra un uomo e una donna.

L’uomo, all’altezza della fermata, dopo essersi rivolto con atteggiamento aggressivo alla sua fidanzata con epiteti volgari, l’ha afferrata al collo minacciandola di farle molto male se non l’avesse seguito. Poi l’ha fatta salire con forza sul bus appena arrivato che ha arrestato la sua marcia permettendo ai poliziotti di intervenire in soccorso della giovane.

La stessa ha dichiarato che il 37enne, con cui ha una relazione da circa un anno, da qualche tempo ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti, adottando una condotta morbosamente possessiva, in cui la controlla in tutti i suoi spostamenti, le impedisce di uscire con le amiche, le sottrae il cellulare per evitarle contatti esterni.

