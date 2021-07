48 nuovi cicloposteggi nelle strutture della Asl3

Nello specifico le nuove rastrelliere ad arco sono ubicate presso gli ingressi principali degli Ospedali Villa Scassi, Padre Antero Micone, Gallino e del Palazzo della Salute di Fiumara

Sono 48 i nuovi cicloposteggi installati nei parcheggi delle strutture sanitarie Asl3. Nuova opzione disponibile presso gli Ospedali del circuito Asl3 e il Palazzo della Salute Fiumara per favorire e implementare la mobilità ecosostenibile. I nuovi cicloposteggi vanno ad integrare un lotto precedentemente installato per arrivare oggi a una dotazione di 55 postazioni in totale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...