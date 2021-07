Open day alla Fiera, oggi 405 persone vaccinate

Domani altro open day dalle 8 alle 13 sempre nel padiglione Jean Nouvel. Il presidente della Regione Toti: «Vaccini, unico baluardo a difesa dei cittadini, rispetto anche al diffondersi delle varianti»

«Nonostante il leggero aumento dei positivi – dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – la situazione resta sostanzialmente immutata, con una flessione dei pazienti ospedalizzati e fortunatamente nessun decesso. Procede intanto a pieno ritmo la nostra campagna vaccinale, grazie anche all’organizzazione degli open day e dell’Open night alla Fiera di Genova. Continueremo così, con altri open day perché riteniamo che la vaccinazione sia l’unico baluardo a difesa dei cittadini, rispetto anche al diffondersi delle varianti».

E intanto anche domani, domenica 11 luglio, giornata con altri open day. In Asl 1 al Palasalute di Imperia dalle 8 alle 18; in ASL 3 al padiglione Jean Nouvel vaccinazione dalle 8 alle 13; in Asl 4 dalle 8 alle 18 all’hub di Caperana presso la scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate e in Asl 5 dalle 8 alle 18 presso l’hub dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...