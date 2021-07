Domani di nuovo open day dei vaccini all’hub della Fiera

Dalle 13 alle 18 presso il padiglione Jean Nouvel. Toti: «Vaccinato con almeno la prima dose il 60% dei liguri contro il 58% della media nazionale»

Ammontano a 908.776 i liguri vaccinati con la prima dose di vaccino su un totale di 1.509. 805 residenti pari al 60% della popolazione, contro una media italiana del 58%. Segno che la campagna vaccinale sta procedendo bene grazie anche all’organizzazione di open day su tutto il territorio regionale, che ci saranno anche questo fine settimana, e di una open night durante la quale sono state somministrate 1600 dosi di vaccino. Una risposta molto positiva che è servita a convincere molti indecisi”. Lo ha detto questa sera il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sulla giornata.

Ammontano a 17 i nuovi positivi registrati in Liguria su 2.249 tamponi molecolari e 2.371 test antigenici e nessun decesso. Nessun nuovo caso nella ASL 1 Imperiese, due casi nella ASL 2 Savonese, 10 a Genova e tre alla Spezia. Sono 18 gli ospedalizzati totali in Liguria di cui 7 in terapia intensiva. Sette le persone in isolamento domiciliare. Continua dunque la diminuzione della pressione ospedaliera dei pazienti Covid.

OPEN DAY SABATO 10 LUGLIO

Intanto prosegue senza sosta la campagna vaccinale con nuovi open day previsti per domani sabato 10 luglio.

In particolare nella ASL 1 Imperiese dalle 8 alle 18 sono previsti open day al Palabigauda di Camporosso e al Palasalute di Imperia; nella ASL 2 Savonese sempre domani dalle 9 alle 18 open day al chiostro di Santa Caterina a Finalborgo; nella ASL 3 Genovese dalle 13 alle 18 presso l’hub della Fiera di Genova padiglione Jean Nouvel; nella Asl 4 del Tigullio dalle 8 alle 18 presso l’hub di Caperana nella scuola di telecomunicazioni delle Forze Armate; e nella Asl 5 Spezzina dalle 8 alle 18 presso l’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

