Mostra multimediale per Villaggio, la Lista Crivello chiede a Tursi di ospitarla e promuoverla

La figlia del comico, attore e scrittore genovese ha annunciato che la famiglia sta preparando l’esposizione per Genova e per la Capitale. Roma è già pronta e ha già posto una targa in tangenziale per ricordare il luogo dove il ragionier Ugo Fantozzi tenta di prendere il bus al volo gettandosi dal balcone

«A margine della presentazione dell’omaggio di Roma Capitale, in occasione dei 50 anni dalla pubblicazione del romanzo “Fantozzi” e a quattro anni dalla scomparsa dell’attore poliedrico e indimenticato artista, la figlia Elisabetta, ha annunciato che la famiglia sta organizzando una mostra multimediale dal titolo “Clamorosamente Villaggio”, in occasione dei 90 anni dalla nascita di Villaggio, un progetto che centra l’attenzione su Paolo Villaggio a 360 gradi, e ha espresso il desiderio di poter tenere tale manifestazione anche a Genova – dicono al Gruppo Consiliare Lista Crivello -. il nostro gruppo consiliare ha presentato una mozione che impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per verificare in quali tempi, modalità e luogo prestigioso potrà svolgersi tale iniziativa affinché la città di Genova renda il dovuto merito ad uno dei suoi più grandi attori».

Nei giorni scorsi a Roma è stata posta una targa su tratto di tangenziale romano dove il ragionier Fantozzi tentava, fallendo, di prendere al volo il bus per andare in ufficio. Una location celebre che il Campidoglio ha voluto scegliere per celebrare il mitico personaggio interpretato da Paolo Villaggio a 50 anni dalla pubblicazione del romanzo Fantozzi.

