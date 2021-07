Autostrade, la giornata comincia con 8 km di coda tra Ovada e Masone

Tempo di lettura stimato: 1 minuto

Code tra 1 e 2 km per lavori anche su A7, A10, A12

La situazione più difficile, stamattina, è in A26: coda di 8 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

A7: coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A10: coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

A12: coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori; coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori; coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi per lavori.