A26, rientro da incubo: 5 km di coda. Code anche in A7, A10 e 12 per i cantieri e per veicoli in avaria

Questa volta a soffrire di più è la Voltri-Gravellona con file di 5 km in direzione Genova e di 4 in direzione nord. Ecco la situazione alle 18:30 sulle autostrade attorno alla città

A7: coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per veicolo in avaria; coda di 4 km tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori; coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso; coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; coda di 1 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori; coda di 2 km tra Celle Ligure e Albisola per lavori.

A12: coda di 3 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per veicolo in avaria; coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori; coda di 3 km tra Rapallo e Genova Nervi per lavori.

A26: coda di 5 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; coda di 4 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.