Assalto al primo open day a Savona: 120 vacinati. Sabato e domenica toccherà a Genova

«Da Savona arriva un segnale positivo e incoraggiante – dice il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti – soprattutto per i tanti giovani tra 20 e 30 anni, che si sono recati all’hub vaccinale per effettuare il vaccino contro il Covid-19. Proseguiremo su questa strada anche nei prossimi giorni, a Savona e diversi hub in tutto il territorio»

Sono 120 le persone che questa mattina, tra le 8 e le 13, si sono vaccinate al Palacrociere di Savona nell’ambito dell’open day Pfizer/Moderna organizzato dalla Asl2, a cui seguiranno nei prossimi giorni analoghe iniziative in tutta la Liguria per aumentare l’adesione alla campagna vaccinale offrendo ai liguri che non si siano ancora prenotati l’opportunità di vaccinarsi in modo semplice e veloce, senza prenotazione e con la seconda dose a 21 giorni dalla prima.

«L’obiettivo – è raggiungere coloro che non hanno ancora effettuato la prenotazione, aumentando la percentuale di liguri vaccinati: questo è l’unico modo per garantire una effettiva e duratura ripartenza a questo territorio, dopo quasi un anno e mezzo di pandemia, scongiurando ogni ipotesi di ripresa della diffusione del virus o delle sue varianti e mettendo al sicuro le persone più a rischio, che in caso di contagio potrebbero finire in ospedale con conseguenze anche gravi».

Qui l’elenco degli open day liguri:

Asl1

Palasalute di Imperia e Hub vaccinale di Taggia

sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18

Asl2

Palacrociere di Savona

dal 29 giugno e fino al 2 luglio dalle 9 alle 18

Asl3

Hub della Fiera del Mare

sabato 3 luglio dalle 13 alle 18

domenica 4 luglio dalle 8 alle 13

Asl4

Hub militare di Chiavari

sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18

Asl5

Hub ex Fitram alla Spezia e Hub di Sarzana presso l’ospedale San Bartolomeo

sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini.html