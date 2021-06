Guasto a un treno, i passeggeri: «Imprigionati al caldo con i finestrini chiusi»

Ci hanno scritto alcuni passeggeri del treno partito da Cogoleto alle 18:29: «Schiacciati come acciughe nel convoglio fermo, alle prese con un caldo infernale e con i finestrini che non si possono aprire»

Dalle ore 18:20 il traffico ferroviario nel nodo di Genova è rallentato tra Genova Porta Principe e Genova Brignole (sotterranea) a causa di un inconveniente tecnico a un treno. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 15 minuti. È in corso l’invio di un locomotore che soccorrerà il treno fermo per liberare la linea. I treni percorrono via superficie da Genova Sampierdarena e non effettuano fermata in via di Francia.