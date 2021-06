In trasferta da Pietra Ligure a comprare hashish, segnalato alla Prefettura. Arrestato il pusher

Un 48enne è arrivato dalla cittadina della riviera di Ponente in via Pré per acquistare lo stupefacente. Ma i Carabinieri della Stazione Maddalena lo hanno pizzicato insieme al suo spacciatore

Nel pomeriggio, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Ge-Maddalena, nel corso di uno specifico servizio teso ad infrenare lo spaccio di droghe, traevano in arresto in flagranza del reato di “spaccio di sostanze stupefacenti”, un 27 enne senegalese, già noto alle Forze dell’Ordine. Il soggetto, in via di Prè, in cambio di una modesta somma di denaro, cedeva ad un 48 enne di Pietra Ligure, una modica quantità di “hashish” sequestrata unitamente al denaro. L’acquirente sarà segnalato all’U.T.G. quale assuntore di stupefacenti. L’arresto, in mattinata sarà giudicato con rito direttissimo.