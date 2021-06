Carruggi, in 2mila lampade e lanterne arriva la luce a led

La Sovrintendenza ha imposto il mantenimento delle belle lanterne installate da non molto tempo. Sarà, però, sostituito il corpo illuminante che sarà regolato da un interruttore crepuscolari

Centro storico, è iniziato il piano di potenziamento dell’illuminazione pubblica che vedrà un intervento su circa 2.000 corpi illuminanti. La riqualificazione è partita dalla zona tra piazza San Lorenzo, piazza Campetto (via Tommaso Reggio, vico Invrea, vico Carlone, vico Serra, vico del Filo e limitrofi) e si estenderà in tutto il centro storico, al ritmo di circa 500 punti luce al mese. In accordo con la Soprintendenza, su lampare e lanterne del centro storico vengono installate dalla City Green Light kit retrofit di un’azienda genovese che si occupa di illuminazione led ed arredo urbano. I kit, composti da un gruppo ottico per l’efficientamento energetico, sono dotati di schermi e temperatura di colore a 3000 k: l’estetica dei corpi illuminanti resta inalterata, ma, grazie all’alimentazione regolabile su diverse taglie, la potenza è modulabile a seconda delle necessità.

«Il contratto Con Consip, stipulato nel 2020 per l’effientamento energetico – spiega l’assessore alle Manutenzioni Pietro Piciocchi – ci consente di puntare su una riqualificazione dell’illuminazione pubblica con un risparmio di risorse e una più efficace illuminazione della città e in quelle zone, come il centro storico, in cui l’illuminazione rappresenta un valore aggiunto che dà pregio al contesto urbano e un maggiore decoro per chi ci vive, ci lavora o voglia trascorrerci qualche ora di svago».