Inaugurato il nuovo volo Wizz Air Genova-Tirana

Si tratta di un collegamento bisettimanale. Il velivolo Airbus A320 di Wizz Air, simbolicamente salutato da un arco d’acqua benaugurante alla presenza di Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto, e del Console Onorario di Albania Giuseppe Durazzo

Foto di Roberto Gorini

Wizz Air ha iniziato a volare in Italia nel 2004 e da allora ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e verso l’Italia sulle sue oltre 200 rotte.



Andras Rado, Senior Corporate Communications Manager di Wizz, ha dichiarato: «La collaborazione con l’Aeroporto di Genova è per noi un importante elemento della nostra presenza in Italia, Paese sul quale stiamo investendo molto e per il quale prevediamo una ulteriore espansione. La nuova rotta inaugurata oggi da Genova a Tirana non solo è un’utile risposta alla crescente domanda di collegamenti tra i due Paesi ma è un’ulteriore spinta a riprendere a volare in Italia e in Europa. Non vediamo l’ora di ricevervi a bordo!».



Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova, ha dichiarato: «Siamo estremamente felici di poter dare il benvenuto a Wizz Air all’ombra della Lanterna. Grazie alla compagnia aerea torna un collegamento molto apprezzato sia dai tanti cittadini di origine albanese residenti in Liguria e nel Nord Ovest sia dai viaggiatori di affari sia dai sempre più numerosi turisti che partono alla scoperta di un paese ricco di storia, mare e paesaggi incontaminati. Il nostro auspicio è che si tratti del primo passo di una collaborazione che prosegua nel tempo e che porti altre novità in un prossimo futuro».