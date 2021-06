Corsa al vaccino, a fine nottata 13mila prenotati. Johnson esaurito già ieri sera in Asl3

Le prenotazioni continuano stamattina a ritmo vorticoso. Verso l’esaurimento le 20.500 dosi di vaccini “cold” (Johnson&Johnson e Astrazeneca) disponibili questa settimana per gli over 18

La nottata si è chiusa con oltre 13.000 prenotati su 20500 vaccini disponibili. Per ora Astrazeneca è ancora disponibile in tutte le Asl mentre Johnson&Johnson era esaurito già ieri alle 23.37 in ASL3 e alle 23.56 in Asl1.

I giovani, nativi digitali, si sono scatenati inventando tecniche per riuscire a “vincere” il vaccino il prima possibile cercando di approfittare delle aperture a intermittenza anticipate del sito di prenotazione per le prove tecniche. Le prime code proponevano, all’arrivo del turno, solo Astrazeneca, poi si è aperta la possibilità per Johnson&Johnson. C’è chi racconta di essere riuscito a prenotare già per domani aprendo una serie di finestre e rinunciando se appariva solo Astrazeneca fino a quando non è capitato in coda per Johnson&Johnson. Insomma, meglio di un videogioco perché il premio è la vacanza con green pass a stretto giro.