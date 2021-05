Visita dal chiostro dei canonici alla Cattedrale di San Lorenzo

In occasione della festività del 2 giugno il Museo Diocesano ha organizzato una speciale visita guidata “Dal chiostro alle torri” in due orari 15,30 e 16,00

Mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica doppia visita guidata al complesso monumentale della Cattedrale, dal suo Chiostro medievale, sede del Museo Diocesano, ai celebri Blu di Genova, fino alle torri del Duomo: un percorso in ascesa di grande suggestione che si conclude a 50 metri d’altezza sulla loggia della facciata di San Lorenzo, con Genova distesa ai piedi.

L’itinerario partirà dal Chiostro dei Canonici, un tempo residenza dei sacerdoti che si occupavano del Duomo e oggi sede del Museo Diocesano, con particolare attenzione alla sua suggestiva struttura medievale e agli affreschi, con una sosta di fronte al “passaggio segreto” sopraelevato rispetto alla strada con cui i Canonici raggiungevano direttamente la chiesa. Una tappa sarà riservata agli eccezionali Blu di Genova, teli cinquecenteschi tinti in blu e istoriati in bianco, comunemente ritenuti celebri antenati dei “Blue jeans”. Ci si sposterà quindi in Cattedrale – non senza esserci soffermati su alcuni celebri punti leggendari di San Lorenzo, come la scacchiera o il cagnolino scolpito – per iniziare il percorso di ascesa, dapprima con una pausa nella Tribuna del Doge, poi soffermandoci sotto la torre campanaria nella stanza dei seminaristi (il punto più alto raggiungibile nel campanile) e infine giungendo alla torre loggiata del Duomo, con un panorama mozzafiato!

La visita sarà ripetuta in due turni, alle 15:30 e alle 16:00, di cui il secondo indicato in via preferenziale alle famiglie con bambini.Mercoledì 2 giugno 2021, alle ore 15:30 e alle ore 16:00. Solo su prenotazione. Costo adulti € 12, bambini € 6. Le famiglie con bambini sono invitate a scegliere il turno delle ore 16:00. Appuntamento nella biglietteria del Museo Diocesano, in via T. Reggio 20r. La biglietteria aprirà mezz’ora prima dell’inizio del tour.

Attenzione: la visita si terrà solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Mascherina obbligatoria.

Info e prenotazioni solo via mail a: prenotazioni.festigium@gmail.com – www.museodiocesanogenova.it. Seguici su twitter, face book e instangram!

