Meteo del ponte del 2 Giugno: in spiaggia o con l’ombrello?

Il sito “meteo.it” parla di «piogge che potrebbero colpire mezza Italia» e addirittura di possibili nubifragi e grandinate, quello dell’Aeronautica spiega che tra gli scenari possibili il più accreditato sembra essere quello anticiclonico

Il sito “meteo.it” è lapidario: «Non se ne esce dal maltempo». Poi aggiunge: «È questa la sentenza che emerge dagli ultimi aggiornamenti, soprattutto in vista del prossimo weekend e del Ponte del 2 giugno i quali saranno per buona parte compromessi dall’ennesimo impulso perturbato di questa tribolata stagione, con piogge che potrebbero colpire almeno su mezza Italia. E attenzione, visti i contrasti che si verranno a creare tra masse d’aria diverse, non escludiamo la possibilità di grandinate e nubifragi su diverse regioni».

Secondo il sito dell’Aeronautica Militare, invece, nel periodo 31 maggio-6 giugno «Tra i vari scenari possibili, quelli più accreditati sembrano convergere in una configurazione comune che è quella anticiclonica. Gli effetti di stabilità derivanti, determineranno un periodo più asciutto su tutto il paese con precipitazioni al di sotto dei range tipici; conseguentemente anche le temperature saranno in risalita con valori che torneranno nella media al nord ed al di sopra di essa al centro-sud».

Come stanno le cose? L’Aeronautica parla, giustamente, di una tendenza e non di una previsione vera e propria. Questo perché le previsioni ad un giorno si considerano affidabili al 90%, solo in caso di alte pressioni stabili anche al 100%. La percentuale cala progressivamente fino ad arrivare ad un 50% nei 5/6 giorni e la probabilità cala ulteriormente in caso pressione instabile. In soldoni: è presto per decidere se preparare l’asciugamano e il costume o pensare a una giornata da trascorrere sul divano in totale relax.