Regione, Toti e Ferro premiano le giovani tenniste Carola e Vittoria

Oggi, nella sala della trasparenza, l’assessore allo Sport Simona Ferro e il presidente Giovanni Toti hanno consegnato la bandiera della Regione a Carola Pessina e Vittoria Olivieri le due giovani tenniste di Finale Ligure diventate simbolo di speranza e resilienza della regione che l’anno scorso hanno emozionato tutti con l’ormai famoso video dei palleggi a tennis tra un palazzo e l’altro durante il lockdown

«Vittoria e Carola sono state una delle immagini più belle durante la pandemia – ha sottolineato il presidente Toti – sono il simbolo del non arrendersi mai e del fare, come è stato anche riconosciuto dalla presidente della Commissione Europea e ben rappresentano la nostra regione. Siamo orgogliosi di poterle premiare oggi».

«Per me è stata un’emozione poter conoscere queste due giovani tenniste salite alla ribalta dei clamori nazionali ed internazionali – commenta l’assessore Simona Ferro – e contemporaneamente poter dire che la nostra Regione ha intrapreso la via della candidatura ad essere European Region of Sport nel 2025 sia per la lettera che il Presidente Toti ha inviato ieri ad Aces Europe, ma ancor di più per la conferma di accettazione della candidatura che il segretario generale di Aces Hugo Alonso ha mandato questa mattina. Adesso inizieremo un percorso che spero si concluda con la nostra regione protagonista dello sport Europeo nel 2025».