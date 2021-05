11 club Rotary finanziano strumenti per la didattica a distanza

Anna Maria Saiano, presidente del club Genova est capofila del progetto di service diretto alle scuole: «Due belle squadre in campo per una scuola innovativa e inclusiva, per la nostra “next GEneration”»

Il progetto si chiama ConnAction – La didattica dopo l’emergenza Covid 19 e ha interessato 11 Istituti Comprensivi (IC),identificati per coprire equilibratamente l’area metropolitana genovese, da est a ovest passando per le valli. Attraverso una attenta valutazione dei bisogni materiali e immateriali delle scuole in oggetto, il service ConnAction ha finanziato l’acquisto di materiali informatici per favorire in prima istanza la didattica a distanza ma anche e soprattutto per traguardare alla didattica del futuro, la didattica digitale integrata. Inoltre, a discrezione e giudizio della Dirigenza Scolastica degli IC, il service ha individuato spazi di collaborazione dove specifiche professionalità e/o competenze di soci rotariani possono essere utilizzate per consulenza, affiancamento, integrazione in costante dialogo e confronto con le comunità docenti e discenti.

La presentazione dell’iniziativa si è tenuta presso l’istituto comprensivo Marsano, dove si trova un altro service rotariano a tematica educativa che riguarda la ristrutturazione di due serre destinate a erbe aromatiche tipiche della Liguria e della tradizione culinaria ligure con lo scopo di fornire i ristoranti locali.