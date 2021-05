Polizia locale, 9 ubriachi alla guida in una sola serata e altrettante patenti ritirate

Cinque le persone che avevano concentrazioni di alcol tali nel sangue da far scattare la denuncia penale. Due avevano livelli superiori a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue, quindi in situazione di grave alterazione dello stato psicofisico

Ieri sera, 21 maggio, tra le 19 e le 2 del mattino, la Polizia locale, nell’ambito della campagna per la sicurezza stradale, ha effettuato controlli sui guidatori con 3 pattuglie del reparto Pronto Intervento e una pattuglia del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria. Due i posti di controllo mirati al contrasto dell’abuso di sostanze alcoliche.

Sono stati 173 i conducenti sottoposti a pretest. Di questi, 10 sono risultati positivi e, quindi sottoposti ia vera e propria prova etilometrica che ha escluso la responsabilità di uno, risultato nei limiti di legge, e confermato quella di 9 guidatori di cui 4 nella fascia amministrativa e 5 in quella penale. Di questi ultimi, 2 erano nella fascia più alta, quella con concentrazioni di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro di sangue.

I limiti oltre i quali il tasso alcolemico comporta la guida in stato di ebbrezza sono: tra 0,5 e 0,8 grammi litro (ammenda da 500 a 2mila euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi); tra 0,8 e 1,5 (denuncia penale, ammenda da 800 a 3,200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione della patente da 6 mesi a un anno) e infine tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi litro (denuncia penale, ammenda da 1.500 a 6mila euro, arresto da 6 mesi a un anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, sequestro preventivo del veicolo per la successiva confisca salvo che appartenga a persona estranea al reato). Le pene sono raddoppiate nel caso in cui chi guida in stato di ebbrezza provochi un incidente ed in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito.

Gli incidenti causati da persone in stato di ebbrezza sono uno su 4 e l’Istituto superiore di Sanità stima che gli incidenti stradali alcol correlati in Italia siano pari al 30-35% degli incidenti mortali.

Sono state 9 le patenti ritirate ieri sera dalla Polizia locale. Contestato anche un divieto di spostamento dalle ore 23 alle 6 contenuto nelle misure nazionali di prevenzione del Covid.

Sintomi ebbrezza in base alla concentrazione di alcol nel sangue



👉 Tasso alcolemico compreso tra 0,1-0,2: iniziale sensazione di ebbrezza con affievolimento del livello di attenzione e controllo;

👉 Tasso alcolemico 0,3-0,4: sensazione di ebbrezza e diminuzione delle inibizioni, accompagnate da nausea, riduzione del coordinamento motorio e del livello di attenzione;

👉 Tasso alcolemico 0,5-0,8: stato di ebbrezza, cambiamento di umore, nausea, sonnolenza, stato di eccitazione emotiva che comportano minor capacità di giudizio, riflessi rallentati e vomito;

👉 Tasso alcolemico 0,9-1,5: stato di ebbrezza, umore alterato, confusione, disorientamento con conseguente riduzione dell’autocontrollo, alterazione dell’equilibrio, linguaggio male articolato e vomito;

👉 Tasso alcolemico 1,6-3,0: stordimento, aggressività, stato depressivo con grave alterazione dello stato psicofisico, stato di inerzia generale, ipotermia e vomito;

👉 Tasso alcolemico 3,1-4,0: stato di incoscienza accompagnato da allucinazioni, riflessi annullati, coma e possibilità di morte per soffocamento da vomito;

👉 Tasso alcolemico oltre 4: problemi respiratori, sensazione di soffocamento con conseguente battito cardiaco rallentato, coma e possibile morte per arresto cardiaco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...