Chiusura A10, domani rischio ingorgo in città. 9 pattuglie della Locale agli incroci

Il tratto autostradale della A10, tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pra’, verrà chiuso in direzione ponente dalle 15.30 di domani alle 4 della mattina successiva

Il traffico verrà convogliato sulla viabilità ordinaria, anche se Autostrade raccomanderà per le grandi percorrenze di utilizzare la A7 e la A26. La Polizia Locale, per far fronte a eventuali disagi che potrebbero verificarsi, attiverà 9 pattuglie dedicate che presidieranno gli incroci e i segmenti viari del ponente cittadino a rischio.

La disposizione di chiusura del tratto autostradale è stata stabilita in previsione del sostenuto traffico di rientro di domenica, che potrebbe creare code. Su quel tratto infatti sono in corso lavori che consentono di utilizzare un’unica carreggiata: fino alle 15.30 funzionerà per assicurare il doppio senso di marcia (levante-ponente e ponente-levante), mentre dalle 15.30 in poi garantirà una doppia corsia soltanto in direzione levante.

Dalle 4 del mattino di lunedì sarà possibile tornare a percorrere il tratto verso ponente utilizzando le due corsie di marcia disponibili.

