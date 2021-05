Europei di nuoto paralimpici il genovese Bocciardo conquista una medaglia d’oro e una d’argento

Nella prima giornata dei campionati che si tengono a Funchal, capitale dell’isola portoghese di Madera, l’atleta delle Fiamme Oro conquista l’oro nei 50 metri stile libero categoria S5 con il tempo di 32″90 e l’argento nei 100 rana SB4

Nei 50 metri stile libero categoria S5, Francesco Bocciardo ha preceduto lo svizzero Stephan Fuhrer (34″20) e lo spagnolo Antoni Ponce Bertran (35″75). Nei 100 rana SB4, vinti dal russo Dimitrii Cherniaev (1’45″84), il genovese ha soffiato il secondo posto al greco Antonis Tsapatakis.

«Le congratulazioni di tutta la Liguria al nostro atleta Francesco Bocciardo, che ha già conquistato un Oro e un Argento agli Europei, portando ancora una volta alto il nome della Liguria in Europa e nel mondo. Il suo successo è motivo di grande orgoglio, tanto più dopo un anno così difficile in cui Francesco non ha mai smesso di allenarsi puntando al gradino più alto del podio. Le sue medaglie sono anche di ispirazione per tanti ragazzi con disabilità che vogliono cimentarsi nel nuoto o in altre discipline. Ti aspettiamo in Liguria e a Genova per continuare a realizzare insieme tanti progetti per la ripartenza del settore, anche grazie al tuo prezioso lavoro negli uffici dello Sport, qui in Regione». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore allo Sport Simona Ferro dopo la conquista della medaglia d’oro nei 50 metri stile libero e la medaglia d’argento nei 100 rana da parte dell’atleta genovese delle Fiamme Oro Francesco Bocciardo, dipendente regionale, alla prima giornata dei Campionati Europei di nuoto Para Swimming di Funchal, in Portogallo.

Foto dalla bacheca Fb di Bocciardo

