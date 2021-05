Rolli Days Live&Digital: i palazzi, gli eventi collaterali e le visite guidate

Tutto il programma dal 14 al 16 maggio. A Genova, la cultura riparte dai Palazzi Patrimonio UNESCO

Genova di marmo e d’oro, Genova di giardini e sculture: a Genova la cultura riparte dai suoi gioielli più preziosi, con una nuova, emozionante immersione nella bellezza dei Palazzi dei Rolli, Patrimonio UNESCO dal 2006.

L’edizione primaverile dei Rolli Days è Live&Digital: si riaprono le porte dei Palazzi, mentre straordinarie immagini digitali ci fanno scoprire luoghi inediti, scorci inusuali, storie che non conoscevamo.

«Poter tornare a percorrere gli spazi dei palazzi di Genova è una grande emozione, anche perché coincide, grosso modo, con le riaperture dei musei e degli enti culturali che sono stati a lungo chiusi al pubblico e che potranno tornare a essere un punto di riferimento fondamentale per i cittadini – commenta l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – In questi anni la valorizzazione del sito UNESCO dei Palazzi dei Rolli è stata un obiettivo strategico che ha visto il Comune, insieme all’Università di Genova, impegnare grandi risorse umane ed economiche per mettere a sistema un modello che potesse coinvolgere i giovani professionisti a livello lavorativo, arricchire la conoscenza dei cittadini genovesi e presentare la città di Genova per quello che è: un luogo dalle ricchezze artistiche importantissime con una straordinaria storia da raccontare. Sarà anche l’occasione per vivere la città più a misura di pedone: la chiusura di molte strade e piazze al traffico veicolare, infatti, permetterà a tutti di godere al cento per cento la bellezza di Genova. Anche i Palazzi dei Rolli diventano davvero green».

«Possiamo dire che le giornate dedicate ai Palazzi dei Rolli non si sono mai davvero fermate, nonostante la pandemia. L’aver potuto e l’aver saputo utilizzare al meglio gli strumenti digitali ci ha permesso di mantenere un costante contatto con il pubblico, ampliando anche il nostro bacino d’utenza e portando il patrimonio genovese a oltre 3 milioni di persone solo nel 2020 – spiega il curatore scientifico dei Rolli Days, Giacomo Montanari – Adesso lo strumento della divulgazione digitale accompagna l’ingresso in presenza nei

bellissimi palazzi Patrimonio UNESCO e consente anche di arrivare laddove sarebbe molto difficile portare il pubblico. In tutto questo lavoro, sono tre i concetti che ci hanno guidato: la qualità scientifica dei contenuti e della valorizzazione (grazie al coordinamento con l’Università); il coinvolgimento dei giovani (con oltre 120 contratti erogati tra 2020 e 2021) e l’utilizzo delle tecnologie come mezzo e mai come fine. A conti fatti, mi sento di dire che questo evento è diventato una best practice nel panorama italiano e che vogliamo continuare a lavorare perché sia sempre di più un punto di riferimento internazionale».

I ROLLI DAYS LIVE

«Si cammina sul marmo, tutto è marmo» raccontava Gustave Flaubert a proposito di Genova. I palazzi genovesi amati da Rubens e Flaubert ci accolgono nei loro eleganti cortili, ci invitano a salire gli imponenti scaloni e a restare senza fiato davanti agli affreschi, ai quadri, agli stucchi, agli arredi, accompagnati dai divulgatori scientifici che ci racconteranno tutto quello che c’è da sapere sulle loro storie.

Le visite verranno svolte in completa sicurezza. Prenotazione obbligatoria, a partire dalle ore 9 del 10 maggio, su www.visitgenoa.it/rollidays-online e su www.happyticket.it

L’evento in presenza potrà subire modifiche in caso di variazioni dell’emergenza sanitaria in corso e della relativa normativa di sicurezza

Come ogni anno, oltre alle visite ai Palazzi condotte dai divulgatori scientifici, sono disponibili anche visite condotte da guide turistiche professioniste di Genova, abilitate da Regione Liguria.

Ecco i quattro percorsi proposti, che seguono il protocollo Visite Sicure e sonoacquistabili su https://www.exploratour.it/rolli-days-tours/

Rolli Segreti

Rolli Mai Visti

Rolli Junior (10-12 anni)

Rolli Kids (6-9 anni)

Il Comune di Genova conferma la sua attenzione per le persone con disabilità, riproponendo l’appuntamento con le visite guidate dedicate. Anche in questo caso le visite sonocondotte da guide turistiche professioniste di Genova, abilitate da Regione Liguria.

Tutte le info sul sito: www.visitgenoa.it/rollidays-online



Gli altri eventi dei Rolli Days

Palazzo Nicolosio Lomellino ospita la mostra “5 famiglie, 5 storie, 1 dimora affascinante …”, che ripercorre la storia del Palazzo attraverso le vicende delle famiglie che nel tempo sono state proprietarie del magnifico palazzo di via Garibaldi. La mostra sarà visitabile fino al 31 ottobre.

Il weekend dei Rolli offrirà anche un ricco calendario di eventi tra musica e arte, pure questi saranno Live&Digital.

Il programma completo su www.visitgenoa.it/rollidays-online



I ROLLI DAYS DIGITAL

Dopo il successo dello scorso anno, anche in questa edizione dei Rolli Days potremo visitare digitalmente e in anteprima assoluta alcuni siti inediti, o all’interno dei quali sarebbe stato difficile – o impossibile – recarsi fisicamente con il pubblico.

Le Ville dei Rolli

In questo nuovo appuntamento scopriremo alcune tra le più significative ville urbane e suburbane edificate dalle nobili famiglie genovesi, che anche nelle loro residenze di villeggiatura volevano la stessa bellezza, lo stesso splendore, la stessa raffinatezza dei palazzi di città. Le ville si trovavano immediatamente fuori dal cuore della città antica, oggi riassorbite dal tessuto urbano, o lungo la costa, sia a levante che a ponente, fino ad Albissola.

Una nuova occasione per immergersi sempre più a fondo nel patrimonio della città di Genova, e nel tessuto monumentale che ruota intorno ai Palazzi dei Rolli e alla società che li edificò e li arricchì durante il Siglo de los Genoveses.

Ritratti d’autore. Storia e storie dei pittori dei Palazzi dei Rolli attraverso i capolavori dei Musei di Strada Nuova

Alcuni nomi di artisti ritornano più volte nella storia dei Rolli: sono loro che hanno dato forma e colori al secolo d’oro dei genovesi.

Una serie di ritratti, quindi, racconterà due secoli di una straordinaria storia artistica, e l’opera di pittori capaci di fare di Genova una capitale culturale europea. Il punto di partenza sono le splendide opere conservate nelle collezioni dei Musei di Strada Nuova.

Le piazze e i mercati della Superba, un viaggio nel cuore della città vecchia

I magnifici, come erano chiamati gli aristocratici genovesi proprietari dei Palazzi dei Rolli, erano discendenti di dinastie di mercanti e imprenditori, sempre impegnati a occuparsi dei loro affari mentre riempivano le proprie residenze di capolavori. Ecco un altro capitolo della storia della Superba, raccontato con un progetto promosso da Camera di Commercio: si parla dicommerci e di mercati, partendo da tre piazze del centro storico (San Giorgio, Soziglia e Fossatello) attorno alle quali gravitano monumenti, chiese, palazzi, botteghe storiche.

Moto Guzzi e Genova – Il rombo della cultura

In occasione del centenario dalla nascita di Moto Guzzi, fondata dal genovese Giorgio Parodi e da Carlo Guzzi proprio nella città ligure il 15 marzo 1921, vi mostreremo una prospettiva completamente diversa per scoprire le bellezze della Superba. Indossato il giubbotto e con il casco ben allacciato, in sella a moto d’epoca e moderne visiteremo l’immediato entroterra e il centro di Genova, passando attraverso la Strada Nuova, cuore pulsante del Sistema dei Palazzi dei Rolli.

La Notte dei Musei, il buio illumina il bello

Genova celebra attraverso un contenuto digitale anche la Nuit Européenne des Muséès.

Sabato 15 maggio, il violino di Andrea Cardinale accompagna una carrellata fra le principali opere dei musei civici genovesi. Dieci siti, dieci collezioni da scoprire attraverso la luce che dal buio illumina i dettagli di opere d’arte uniche, testimonianza di un patrimonio ampio e variegato come quello di Genova.

Tutti gli aggiornamenti su www.visitgenoa.it/rollidays-online

Parteciperanno ai Rolli Days anche i social ambassador del Comune di Genova, che racconteranno l’evento sui loro canali utilizzando l’hastag #RolliDays

ROLLI DAYS LIVE&DIGITAL è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli Studi di Genova

Gli eventi collaterali

DA VENERDI 14 A DOMENICA 16 MAGGIO



SELFIE CON PAGANINI Musei di Strada Nuova, Palazzo Tursi

In un anno ricchissimo di appuntamenti legati a Nicolò Paganini, riaprono al pubblico in una veste rinnovata le sale dedicate al grande violinista genovese a Palazzo Tursi, con un nuovo allestimento, innovative postazioni multimediali e la possibilità di ascoltare esecuzioni di importanti violinisti che hanno potuto suonare il violino Guarneri del Gesù “Il Cannone” o il violino Sivori, i due preziosissimi strumenti appartenuti a Paganini.

Il rinnovamento delle Sale Paganiniane è un progetto realizzato da ETT con la collaborazione di Amici di Paganini e Alberto Giordano e con il coordinamento di Liguria Digitale. Fondazione Carige ha supportato il progetto

Le Sale faranno parte del percorso per chi sceglie di visitare Palazzo Bianco e Palazzo Tursi. I visitatori sono invitati a celebrare Paganini scattandosi un selfie col ritratto del grande genovese e condividendolo sui social media con l’hashtag #selfieconpaganini. Il ritratto è quello realizzato nel 1832 a Londra da George Patten, che Nicolò Paganini stesso riconobbe come la sua immagine più somigliante.



ROLLI GREEN

Primavera, aria aperta e Rolli Days: quale miglior occasione per tirare fuori la propria bicicletta ed il proprio monopattino e andare a scoprire le bellezze di Genova?

L’edizione dei Rolli Days Live&Digital volge lo sguardo ad una mobilità amica dell’ambiente, sostenibile e responsabile.

Durante l’evento, sarà realizzato un “isolone” pedonale per agevolare lo spostamento dei visitatori che parteciperanno all’evento con i propri mezzi green. L’area pedonale comprenderà Via Cairoli, Piazza della Meridiana, Via Garibaldi, Piazza Fontane Marose, Via XXV Aprile e Via Balbi.

Questa iniziativa è stata promossa pensando al coinvolgimento sia dei cittadini attivi sul fronte della mobilità sostenibile, sia ai cittadini curiosi di avvicinarsi a questa tematica.

Per abbracciare appieno la e-mobility, MiMoto ha realizzato un’offerta ad hoc per i visitatori che parteciperanno all’evento dei Rolli Days: un codice sconto permetterà di usufruire del servizio di scooter sharing elettrico gratis per la durata di 20 minuti, riservato a coloro che prenoteranno la visita ai Palazzi dei Rolli sul sito www.happyticket.it

Con l’apposita App, ci si potrà muovere in totale libertà per raggiungere il perimetro dell’isolone pedonale, promuovendo un nuovo stile di vita urbano basato sul rispetto dell’ambiente e sulla condivisione.

Inoltre, per muoversi fra i palazzi rispettando l’ambiente, monopattini elettrici VOI Technology saranno a disposizione dei partecipanti:

L’utente deve scaricare l’App Voi dallo store Apple o Android/Google, quindi connettersi al sito Ride Like Voila: https://ridelikevoila.com e completare il corso di scuola guida gratuita online

A fine corso l’utente riceverà un codice per usufruire gratuitamente del servizio Voi per un valore di €5 (circa mezz’ora); con quel codice e con lo smartphone, su cui avrà già scaricato l’app Voi, dovrà raggiungere l’area adibita a VOI Technology e lì sbloccare il monopattino ed iniziare la corsa.

L’isola pedonale sarà attiva venerdì 14 maggio dalle 15 alle 21, e dalle 10 alle 21 di sabato 15 maggio e domenica 16 maggio

Una scheda di approfondimento è disponibile in cartella stampa

VIA GARIBALDI IN LUCE

Ogni sera dalle ore 20 Un disegno di luci dinamiche che valorizzano il patrimonio storico e culturale della via e dei suoi palazzi. Una scenografia che ha due intenti: rendere fruibile lo spettacolo da ogni punto della città e, durante gli show online, far risaltare l’unicità del luogo.

La struttura che crea lo spettacolo luminoso, durante il giorno, sarà anche una piattaforma per vedere i contenuti dei Rolli Days Digital!

A cura di RST EVENTS

MOTO GP 1909 GUZZI IN ESPOSIZIONE

Palazzo Tursi

Nel 2021 si celebra il centenario della fondazione della Guzzi, nata a Genova il 15 marzo 1921. In collaborazione con l’Associazione Giorgio Parodi, durante l’evento sarà eccezionalmente esposta a Palazzo Tursi. la leggendaria G.P. (Guzzi-Parodi) 500, il prototipo della prima moto Guzzi

5 FAMIGLIE 5 STORIE 1 DIMORA AFFASCINANTE

mostra,Palazzo Nicolosio Lomellino



Acquistato da Nicolosio Lomellino alla metà del Cinquecento, il palazzo di via Garibaldi divenne dimora di 5 diverse famiglie genovesi che, succedendosi nel tempo, influirono direttamente sulle scelte degli artisti, sugli sviluppi decorativi, sui temi iconografici e gli ampliamenti architettonici dell’edificio. La mostra racconta le vicende di queste trasformazioni.

Palazzo Nicolosio Lomellino: prenotazioni telefoniche ai numeri +39 010 09 838 60 (orario ufficio) e +39 393 82 46 228 e via email: lomellino@studiobc.it

Una scheda di approfondimento è disponibile in cartella stampa

VENERDI 14 MAGGIO

Ore 17, Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza

Presentazione del libro “Giorgio Parodi ‘Le Ali dell’Aquila’ (Autori vari, Tormena 2021), biografia dell’imprenditore genovese

Partecipano: Marco Bucci Sindaco di Genova, Salvatore Gagliano, Mauro Baldassarri, Roberto Polleri, Elena Bagnasco, modera Franco Bampi

Evento live fino a esaurimento posti

Ore 18, dal balcone di Palazzo Interiano Pallavicino, Piazza Fontane Marose

Genova Meraviglie

Pino Petruzzelli, attore, recita brani di autori liguri; Giacomo Montanari, storico dell’arte, racconta la piazza e i palazzi di Fontane Marose, mentre la giovane violinista Yesenia Vicentini esegue brani musicali per violino solo

Ore 19, Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi

O felici occhi miei

Letture immaginifiche da quadri di Caravaggio,con musica del Rinascimento e del primo Seicento – a cura del Collegium Pro Musica



Stefano Bagliano, flauti dolci e maestro di concerto

Mariagrazia Liberatoscioli, testi e voce recitante

Marinella Di Fazio, vihuela e tiorba

Maurizio Less, viola da gamba

Concerto live con accessi limitati, e in streaming sul canale You Tube Genova More Than This

Per prenotazioni: https://rollidays.happyticket.it

Dalle 22, Via Garibaldi

Dj SET con Federico Guttadauro

Dj e produttore genovese, Federico Guttaduro ha alimentato sin dalla giovane età la sua passione per il movimento musicale elettronico. La sua continua voglia di approfondire ciò che lo ha sempre affascinato si trasforma, in breve tempo, in realtà artistica diventando a tutti gli effetti punto di riferimento del settore. Con le sue produzioni e la sua capacità di coinvolgimento durante i suoi set ha già raggiunto palcoscenici internazionali, sia come ospite principale, sia condividendo la sua musica con artisti di fama mondale

A cura di RST EVENTS.

Evento solo in streaming sul canale You Tube Genova More Than This e sui canali social di RST Events

SABATO 15 MAGGIO

Dalle ore 15 alle ore 20 Palazzo Tursi – Salone di Rappresentanza

Paganini, la lettera mai scritta

Igor Chierici, attore, interpreta Paganini; Yesenia Vicentini, violinista, suona Paganini



Lo spettacolo verrà ripetuto durante il pomeriggio, riservato alle persone che partecipano alle visite a Palazzo Bianco e Palazzo Tursi

Dalle ore 18, Via Garibaldi

La Notte dei Musei – Nuit Européenne des Muséès

sugli schermi di Via Garibaldi, l’omaggio digitale di Genova alla Notte dei Musei: il violino di Andrea Cardinale accompagna una carrellata fra le principali opere dei Musei Civici genovesi. Dieci siti, dieci collezioni da scoprire attraverso la luce che dal buio illumina i dettagli di opere d’arte uniche, testimonianza di un patrimonio ampio e variegato come quello di Genova. Il video sarà visibile anche su www.visitgenoa.it/rollidays-online

Ore 20.30Cortile di Palazzo Tursi(in caso di maltempo, Salone di Rappresentanza)

Paganini The Rock Album – GNU QUARTET in concerto

Il repertorio di Paganini reinterpretato dal quartetto genovese.



Paganini – The Rock Album è l’omaggio di GnuQuartet alla musica e alla figura umana ed artistica di Niccolò Paganini. La suggestione di avvicinare Niccolò al Rock si traduce in un programma musicale nel quale le note esplodono nel linguaggio ritmato e incalzante della musica popolare. GnuQuartet ha realizzato un progetto musicale assolutamente originale: Non si tratta di arrangiamenti fedeli o riadattamenti, ma veri e propri brani inediti dedicati ai celebri Capricci, alle Sonate, ai Concerti solistici.

Un lavoro originale e curioso, lontano dagli stereotipi e dalle semplificazioni, un azzardo, un gioco pieno di rispetto e di affetto per la prima rockstar di tutti i tempi.

Concerto live con accessi limitati, e in streaming sul canale You Tube Genova More Than This

Per prenotazioni: https://rollidays.happyticket.it

DOMENICA 16 MAGGIO

Ore 16 – Cortile di Palazzo Tursi(in caso di maltempo, Salone di Rappresentanza)

Andrea Bacchetti in concerto

Maristella Patuzzi, violino

Andrea Bacchetti, pianoforte



Andrea Bacchetti, ancora giovanissimo raccoglie consigli da Karajan, Magaloff e Berio. Debutta ad 11 anni con i Solisti Veneti in Sala Verdi a Milano; da allora suona nei maggiori Festival Internazionali; è ospite in Italia e all’estero delle maggiori orchestre e delle più importanti associazioni concertistiche

Maristella Patuzzi, di precocissimo talento musicale, a 11 anni registra una esecuzione per la Televisione Svizzera. Vincitrice di molteplici premi internazionali di violino, ha suonato con orchestre e in ambito di prestigiosi progetti musicali in tutto il mondo

Concerto live con accessi limitati, e in streaming sul canale You Tube Genova More Than This

Per prenotazioni: https://rollidays.happyticket.it

Ore 21 Loggiato Palazzo Bianco

Electropark presenta Ginevra Nervi Live

Ginevra Nervi, genovese, è una compositrice e producer di musica elettronica. La sua ricerca musicale si basa sull’esplorazione timbrica vocale avvalendosi di svariate tecniche di manipolazione sonora.

La sua attività comprende il progetto solista e lavori come compositrice di colonne sonore e autrice di brani originali per diverse serie Netflix Original, Amazon Prime Video, Rai e Mediaset.

Presente alla 77esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con due diversi progetti di colonna sonora, è candidata per la 66esima edizione dei Premi David Di Donatello per la categoria “miglior canzone originale” con “Miles Away”, dal film “Non Odiare” di Mauro Mancini

Evento solo in streaming sul canale You Tube Genova More Than This e su https://www.facebook.com/electroparkfestival/

A cura di Electropark

INOLTRE:

FAMMI PIU GRANDE – Incontro Scontro con i volti del Potere

Mostra, dal 14 maggio, Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola



La mostra, nata dalla collaborazione tra le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola e l’Associazione San Marcellino, mette in dialogo le opere realizzate dal suo laboratorio di pittura con gli antichi ritratti conservati nella dimora di Pellicceria e realizzati dai maggiori artisti italiani ed europei del Seicento e del Settecento. Lo scopo è riflettere sul confronto, ironico e giocoso, tra le antiche effigi volute dai nobili genovesi per ostentare il proprio ruolo nella società e quelle realizzate da chi, purtroppo, spesso ne viene confinato ai margini

Per prenotare la visita a Palazzo Spinola di Pellicceria: https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=it&codice=SPINOLA-SPI



LA TAVOLA DEGLI SPOSI – Albina Carlevaro e Gian Battista Figari, 1887Mostra, Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola

In esposizione la cosiddetta “tavola degli sposi”: la sontuosa tavola imbandita legata al matrimonio di Albina Carlevaro con Gian Battista Figari celebrato nell’ottobre del 1887 a Genova nella Basilica di Santa Maria delle Vigne. La sontuosità della tavola di cui, nella sala da pranzo di Palazzo Spinola, viene proposta l’apparecchiatura è indicativa del tenore di vita della giovane coppia, appartenente alla società genovese alto borghese di fine Ottocento.

Per prenotare la visita a Palazzo Spinola di Pellicceria: https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=it&codice=SPINOLA-SPI

Una scheda di approfondimento è disponibile in cartella stampa



ROLLI DAYS FOR KIDS – Caccia al Dettaglio

Attività didattica, 14 – 16 maggio Museo di Palazzo Reale

Il Servizio Educativo del Museo di Palazzo Reale ha preparato una Caccia al dettaglio per le sale del Museo, per tutti i bambini che verranno nei giorni dei Rolli Days. Insieme al biglietto gratuito, a ogni bambino, verrà consegnato il foglio dell’attività che li accompagnerà per le sale espositive alla ricerca di indizi preziosi…

Per prenotare la visita a Palazzo Reale: https://wticket1.wingsoft.it/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=it&codice=REALE-PLZ

Una scheda di approfondimento è disponibile in cartella stampa



APERTURA DI VILLA SPINOLA DUFOUR DI LEVANTE

Via Tonale, 47, Cornigliano – Dimora storica

Appartenuta agli Spinola fin dal Medioevo, è acquistata dai Dufour nel 1853. Il palazzo si articola in diversi corpi di fabbrica: all’interno tutti i vani hanno un aspetto monumentale: è l’esempio più completo di edificio nobiliare di villeggiatura, avendo conservato il palazzo di abitazione padronale, i locali di servizio, la grande torre che, distaccata dal palazzo e particolarmente imponente, sottolinea la sua funzione di rifugio. A fianco e a valle della casa si trova il giardino ottocentesco con grandi alberi, elementi di arredo e passaggi a sorpresa.

Visite guidate 15 – 16 maggio 2021, dalle ore 10; su prenotazioneal 3287162915

A cura di ASCOVIL

START & ROLLI DAYS

Una passeggiata tra i palazzi dei Rolli e le gallerie d’arte contemporanea

In occasione delle giornate dei Rolli le gallerie d’arte contemporanea genovesi festeggiano la primavera e l’evento dei Rolli aprendo i loro spazi e le loro piazze venerdì 14 e sabato 15 maggio con orario continuato dalle 11:00 alle 19:00.

Sarà l’occasione di visitare, oltre agli splendidi palazzi dei rolli, le gallerie d’arte che si attiveranno con performance/installazioni all’aperto e/o mostre all’interno dei loro spazi.

Il tutto si svolgerà naturalmente in modalità protetta e con ingressi contingentati.

Una scheda di approfondimento è disponibile in cartella stampa

CONCERTO GOG Giovine Orchestra Genovese



Sabato 15 maggio ore 18.00 – Cappella Gentilizia di San Luca

Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Jacques Offenbach

eseguite da Teresa Valenza violino, Simone Cricenti violoncello,Marina Firpo flauto, Rita Maglia violino,Ruben Franceschi viola, Matilda Colliard violoncello

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 3351218353

In collaborazione con Fondazione Spinola

PALAZZI DEI ROLLI FRUIBILI PER TUTTI:

Sabato 15 e domenica 16 maggio, ore 10,

VISITE DEDICATE A PERSONE CON DISABILITÀ E LORO ACCOMPAGNATORE

Partenza davanti a Palazzo Rosso

Percorso dedicato alla via Aurea origine della storia dei Rolli.

Durata circa due ore.

a cura di Lidia Schichter

Per info e prenotazioni: 328 4222168

Domenica 16 maggio, ore 10

VISITA GUIDATA IN LIS A PALAZZO LOMELLINO E PALAZZO ANGELO GIOVANNI SPINOLA.



Partenza dal portone di Palazzo Lomellino

Numero massimo di partecipanti: 15 persone

Durata: due ore circa

Visita gratuita. È obbligatoria la prenotazione.

a cura di Carlo di Biase

Per informazioni prenotazioni: Carlo di Biase dibimac@hotmail.com

LILLIPUT AI ROLLI DAYS: ALLA SCOPERTA DI VILLA DEL PRINCIPE

Dal 14 al 16 maggio, una proposta per scoprire Villa del Principe con un percorso di visita dedicato a tutta la famiglia, ricco di attività stimolanti e divertenti pensate dagli amici di Lilliput a piccoli passi nei musei., attività da fare con le mamme, i papà, i nonni, accompagnati dall’animale guida del Palazzo… un pavone!

Un’anticipazione delle attività sarà visibile anche su https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/

Il percorso proposto è pensato per le famiglie con bambini dagli 0 ai 10 anni.

Per info e prenotazioni www.lilliputmusei.it

Rolli Days 2021 – Rolli Days | Tours

Quattro percorsi e dieci Palazzi per vivere un’esperienza unica

Venerdì 14 maggio, sabato 15 maggio e domenica 16 maggio a partire dalle ore 10:00

Un viaggio emozionante tra i Palazzi e i racconti del passato: tanti gli appuntamenti con le visite guidate ufficiali organizzate da Explora – brand di ARM SRLS – che fanno parte dell’evento Rolli Days Live & Digital organizzato dal Comune di Genova. La storia dei Palazzi prende vita attraverso racconti, curiosità e aneddoti delle persone che li hanno abitati e che ancora oggi li vivono e degli artisti che li hanno resi magnifici. Nel dedalo intricato dei vicoli del Centro Storico alla luce del giorno e all’ora dorata del tramonto quattro itinerari diversificati per bambini, ragazzi e adulti alla scoperta dei palazzi nascosti.

1. Rolli Segreti: un percorso diurno di 5 palazzi (Daniele Spinola, Pietro Doria, Domenico Grillo, Serra Gerace, Pinelli)che si snoda lungo un itinerario di un’ora e mezza da via Garibaldi fino al Porto Antico. Il palazzo di Daniele Spinola rivelerà le sale affrescate da Domenico Parodi con motivi mitologici che rimandano all’esuberante autore, che secondo un aneddoto del periodo morì a causa dello “smoderato uso del cioccolatte”. La dimora di Pietro Doria come una piccola perla tra i caruggi dell’antica Domoculta svelerà la sua alcova, il “pregadio” e il suo giardino nascosto. Palazzo Grillo mostrerà il grande talento di Giovanni Battista Castello detto il “Bergamasco”, grande protagonista del Cinquecento genovese. Chiuderanno il percorso Palazzo Serra Gerace con i suoi stucchi dorati e gli affreschi di Jacopo Boni e Paolo Gerolamo e Palazzo Pinelli con uno splendido atrio decorato a “laggioni” e un inedito affresco cinquecentesco.

Sabato 15/5 e domenica 16/5 dalle ore 10:00 alle ore 16:00

Prezzo Rolli Segreti: 12 euro a persona

2. Rolli Mai Visti: dalle ore 17:00, i segreti dei Palazzi si mischiano con i segreti della città e, verso il tramonto, parte un suggestivo percorso di circa 2 ore che si arricchisce con altri capolavori nascosti in palazzi inaspettati (Pietro Doria, Domenico Grillo, Serra Gerace, Pinelli, Alessandro Giustiniani, Marcantonio Sauli, Lorenzo Cattaneo, Cattaneo Della Volta, Chiesa Santi Cosma e Damiano, Soprani). Ospiti speciali saranno i proprietari dei palazzi che accoglieranno i visitatori nelle loro case private e nei loro uffici. Grazie allo speciale “boletto” consegnato alla partenza, si esplorerà l’antica Platealonga che rivelerà i suoi atrii affrescati o decorati con sculture marmoree. Un affresco inedito di paesaggio della colonia genovese di Scio, un salone ancora oggi illuminato a candela in una dimora settecentesca saranno la conclusione ideale di un viaggio sorprendente. Nell’atrio di Palazzo Lorenzo Cattaneo, Andrea Pinto, presidente dell’associazione Palazzi dei Rolli racconterà l’avventura che ha portato Genova a diventare sito UNESCO. Una vera e propria “chicca” del percorso sarà la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano gioiello del Medioevo genovese aperta in esclusiva serale.

Venerdì 14/5, sabato 15/5 e domenica 16/5 dalle 17:00 alle 19:30

Prezzo Rolli Mai Visti: 20 euro a persona

3. Rolli Kids: attività dedicata ai bambini dai 6 ai 9 anni con l’ingresso in due Palazzi (Domenico Grillo, Ducale). Una caccia al tesoro col naso all’insù alla ricerca di dettagli e particolari nascosti dagli artisti negli affreschi; un viaggio che si trasforma in gioco attraverso la storia, l’arte e le curiosità per esplorare divertendosi con diploma finale di esploratore del tesoro.

Per ogni prenotazione si richiede la presenza di un accompagnatore adulto e di portare la propria penna e/o matita.

Sabato 15/5 e domenica 16/5 alle ore 10:30 e 14:30

Prezzo Rolli Kids: 10 euro a persona

4. Rolli Junior: attività dedicata ai ragazzi dai 10 ai 12 anni con l’ingresso in due Palazzi (Domenico Grillo, Ducale). La guida fornirà tutti gli indizi per scovare i dettagli segreti nascosti in quadri, facciate e portali. Come veri esploratori urbani i ragazzi potranno scattare le foto e ottenere il “diploma di esploratore”.

Per ogni prenotazione si richiede la presenza di un accompagnatore adulto e di portare la propria penna e/o matita.

Sabato 15/5 e domenica 16/5 alle ore 12:00 e 16:30

Prezzo Rolli Kids: 10 euro a persona

Tutti i percorsi seguono il protocollo Visite Sicure e nei prezzi dei biglietti è incluso il sistema di radio guide. Si consiglia di portare i propri auricolari con attacco universale jack. Tutte le attività si concluderanno inderogabilmente alle ore 21:30 (salvo variazioni normative). In caso di variazioni normative che precludano la possibilità di effettuare i percorsi, i tour pre-acquistati saranno interamente rimborsati. Le visite sono svolte da esperte Guide Turistiche professioniste di Genova, abilitate da Regione Liguria. Sono tante le bellezze di Genova da scoprire, a breve tante novità sulle visite ufficiali del Cimitero Monumentale di Staglieno anche durante i Rolli Days!

Punto di partenza dei tour: Spazio Creativo MaddAlive 20r– Vico della Chiesa della Maddalena – angolo Via Garibaldi 8

I Rolli Days | Tours sono acquistabili online sul sito https://www.exploratour.it/rolli-days-tours/

Il programma visite guidate Rolli Days | Tours 2021 fa parte dell’evento Rolli Days Live & Digital 2021. Scopri di più su visitgenoa.it/rollidays-online/

Per informazioni e assistenza chiamare o scrivere ai numeri 010 0995560 – 3476073428

Info: info@exploratour.it – www.exploratour.it – 010 0995560 – 3476073428

Si ringrazia il Comune di Genova per l’opportunità, la proficua collaborazione e il sostegno al progetto Rolli Days | Tours di Explora – brand di ARM SRLS

Si ringrazia Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura per il supporto e il sostegno al progetto Rolli Days | Tours di Explora – brand di ARM SRLS.”

Si ringraziano tutti i proprietari dei Palazzi per il loro supporto, la loro disponibilità e il loro sostegno al progetto Rolli Days | Tours di Explora – brand di ARM SRLS

I Palazzi privati: Daniele Spinola, Pietro Doria, Domenico Grillo, Serra Gerace, Pinelli, Alessandro Giustiniani, Marcantonio Sauli, Lorenzo Cattaneo, Cattaneo Della Volta, Soprani

Un ringraziamento speciale ad Andrea Pinto, presidente dell’associazione Palazzi dei Rolli per il sostegno al progetto Rolli Days | Tours di Explora – brand di ARM SRLS

Si ringrazia l’Istituto professionale statale “Nino Bergese” per la collaborazione e le classi del corso di Accoglienza innovativa e promozione culturale ed enogastronomica del territorio che supporteranno l’organizzazione dei Rolli Days |Tours Explora – brand di ARM SRLS

Si ringraziano le guide abilitate della Regione Liguria che da sempre collaborano con Explora brand di ARM SRLS.

Mi piace: Mi piace Caricamento...