Vax Variété, platea sold out al Carlo Felice. Lo spettacolo si potrà vedere in streaming

Si potrà assistere gratuitamente grazie alla generosità degli artisti, ma si potrà effettuare una donazione finalizzata diretta a Occupy Albaro

In vista dello spettacolo in scena domani sera al Teatro Carlo Felice, dedicato agli infermieri e alle infermiere di Genova e della Liguria, gli organizzatori informano che la platea riservata proprio agli infermieri è sold out e che grazie alla straordinaria generosità di tutti gli artisti che parteciperanno allo spettacolo Vax Variété, il collegamento in diretta streaming sarà aperto a tutti.

Vax Variété sarà in scena sul prestigioso palco del Teatro Carlo Felice martedì 11 maggio alle 19,30 e per poterlo vedere dal proprio tablet o pc basterà collegarsi al sito https://genova-ai-suoi-infermieri.it/ e registrarsi per lo streaming.

Il servizio è gratuito ma chi volesse effettuare una donazione potrà effettuare un bonifico sul conto intestato a Occupy Albaro nr. IT16R020080142300010548458, con causale “donazione vax variete” oppure potrà effettuare una donazione sul conto Paypal di Occupy Albaro al seguente link https://paypal.me/occupyalbaro cliccando su Invia e selezionando l’importo da donare.

