I trent’anni di Altromercato, streaming nella giornata mondiale del commercio equosolidale

Happy Fairy 30, tre motivi per continuare a crederci: racconti ispiratori per un altro mondo possibile

Sabato 8 maggio 2021 – ore 18:00 – in streaming su FB

In occasione della Giornata Mondiale del Commercio Equosolidale e dei suoi trent’anni di attività, sabato 8 maggio, alle 18 in diretta FB, La Bottega Solidale Altromercato di Genova darà voce alle testimonianze di chi, a un certo punto della vita, ha fatto una scelta intraprendendo percorsi nuovi, coraggiosi e di valore. Dopo i saluti di Vandana Shiva, attivista e ambientalista indiana, grande sostenitrice del commercio equo, spazio ai protagonisti dei racconti ispiratori per un altro mondo possibile. Tre motivi per continuare a crederci e a impegnarsi, questa la domanda che Giovanna Rosi, giornalista e volontaria della Bottega Solidale, rivolgerà allo scrittore e navigatore Simone Perotti ideatore del Progetto Mediterranea, una spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale; all’attrice “giardiniera” Lorenza Zambon, ideatrice del teatro della “natura” che racconta del rapporto con le piante, i giardini e i paesaggi; al giovane cantautore genovese Mike From Campo e ai pallavolisti e sognatori Matteo e Luca di Brododibecchi che da una webradio hanno creato un brand di artigianato sociale ispirato ai principi del fair trade.

Tutti ancora oggi crediamo fermamente alla frase un altro mondo è possibile e ogni nostra scelta quotidiana può contribuire a renderlo migliore. Volare alto per scaldare il cuore di chi ascolta e far sì che sia pronto a perseguire nuove strade: ecco il significato di questo appuntamento e dei suoi racconti ispiratori.

La Giornata Mondiale del Commercio Equo e Solidale promuove le buone pratiche e gli esempi virtuosi di economia solidale e sostenibile ed è dedicata a tutti i produttori e organizzazioni di Commercio Equo e Solidale. #ionontornoindietro è il claim dell’edizione 2021per ribadire che la ripresa dalla pandemia offre al mondo la possibilità non solo di ricostruire meglio, ma anche di ricostruirsi in modo più equo.

​​Happy Fair 30 è la cornice delle iniziative per festeggiare i trent’anni della cooperativa La Bottega Solidale Altromercato e, soprattutto, per fare memoria della strada fatta e tracciare la strada futura. Attiva a Genova dal 1990, la cooperativa sociale dalle prime botteghe e bancarelle, ha avviato un percorso che si è sviluppato in molti ambiti: dal commercio equo all’economia carceraria, dalla formazione alla produzione, dallo sviluppo del design all’importazione di prodotti, dai convegni internazionali alle attività di formazione nelle scuole. Oggi gestisce a Genova due botteghe del mondo, consolidati punti di riferimento per acquisti consapevoli e solidali nel nostro territorio. http://www.bottegasolidale.it/

