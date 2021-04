Stasera riapre in anticipo di due giorni l’allacciamento A7/A12

Anticipato di due giorni il cronoprogramma dei lavori per gli interventi di manutenzione nella galleria Rivarolo III che verrà riaperta nella seconda serata, dopo le 22

Verrà riaperta al traffico nella seconda serata odierna la galleria Rivarolo III, sull’allacciamento A7 – A12 in direzione Livorno, dopo il completamento degli interventi di manutenzione pianificati nell’ambito del piano di potenziamento e ammodernamento della rete ligure, concordato con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

I lavori, avviati lo scorso 2 aprile, sono terminati con due giorni di anticipo rispetto al programma iniziale. «Un’accelerazione che consentirà di snellire il traffico previsto nel week end del primo maggio, in accordo con l’impegno che Aspi ha preso con le istituzioni locali di concludere le attività di maggiore impatto in tempi utili per una possibile ripartenza generale degli spostamenti – dicono alle Autostrade -. Per concentrare i tempi di chiusura della galleria, l’esecuzione dei lavori è stata effettuata con l’impegno di 55 persone tra operai e tecnici che H 24, sette giorni su sette, hanno effettuato i lavori di consolidamento anche con l’impiego di Piattaforme elevatrici, pompe, perforatorI, 2 autobotti e macchine spazzatrici».

Mi piace: Mi piace Caricamento...