Calcinacci dal cavalcavia di corso Europa su via Locchi, strada chiusa

Qualche giorno fa era stato necessario restringere le corsie di corso Europa per caduta di calcinacci dal cavalcavia Negri

A seguito caduta calcinacci dal cavalcavia, su cui sono intervenuti i Vigili del Fuoco, come da disposizioni la Polizia locale ha chiuso di via Locchi, nel tratto sottostante a corso Europa. Inoltre nel tratto di via Romana di Quarto tra il civico 25 e l’intersezione con via Locchi, normalmente a senso unico di marcia, viene istituito senso unico alternato regolato da semaforo.

