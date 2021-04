Corso Europa: chiusa la corsia centrale, sotto il cavalcavia Negri, per caduta intonaco

Percorribile una sola corsia per senso di marcia. Qualche rallentamento nel pomeriggio in direzione levante, ma il problema si manifesterà nei prossimi giorni in maniera ben più concreta: rischio paralisi della viabilità a Levante

La caduta dell’intonaco è avvenuta poco dopo le 15. La successiva verifica dei Vigili del fuoco e del tecnico della Pubblica Incolumità del Comune ha portato alla chiusura delle due corsie interne per ogni carreggiata (quindi per ogni senso di marcia). Percorribile solo una corsia per senso di marcia, quella esterna. Al momento la polizia locale segnala la restrizione per la viabilità in attesa che Aster posizioni la segnaletica che indicherà il restringimento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...